 

Мнение: Медведев погорячился?

09.10.2022, 14:10, Разное
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Еще 21 апреля зампрд Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале: «Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью».

Но вот произошла атака на «Крымский мост».

И что? Где ответ? Медведв обманул? Погорячился?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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