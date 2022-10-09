Мнение: Медведев погорячился?
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Еще 21 апреля зампрд Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале: «Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью».
Но вот произошла атака на «Крымский мост».
И что? Где ответ? Медведв обманул? Погорячился?
Фотография Дмитрия Медведева отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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