Мнение: Симулятор Бензоколонки (Gas Station Simulator)

Наконец-то реалистичный симулятор мелкого предпринимателя! Вы начинаете практически с нуля, как оно и бывает в жизни. Дядя дарит вам заброшенную бензоколонку на трассе 66, вы вскрываете гвоздодёром заколоченные окна и вешаете плакат «открыто», чтобы заправлять проезжающие автомобили.

Постепенно ставите стеллажи с чипсами, колой и тому подобным, открываете туалет для посетителей и маленький автосервис, нанимаете сотрудников. Наконец, обзаводитесь автомойкой, расширяете склад и перекрашиваете стены свежей краской. Я очень люблю такого рода развитие: здесь пристроим, там улучшим, тут оборудование обновим… жаль только, что разработчики не предусмотрели возможность выбросить весь антуражный мусор, сложенный для красоты то тут, то там. В Фоллауте меня то же самое раздражало. Ладно, мир после ядерной войны, кругом руины, я понимаю. Но хотя бы с собственной базы разный хлам можно ведь на помойку вынести?

Кстати, за вывоз мусора в Симуляторе Бензоколонки надо платить, как и в реальном мире. А за клиентами надо постоянно убирать, так как они только и делают, что мусорят и свинячат. Повторюсь, очень реалистично, хоть в школьную программу для старших классов включай, чтобы подростки получили представление о работе предпринимателей. В игре очень много полезного, начиная от кредитов. Я вообще кредиты не люблю, а уж после выполнения связанного с первым кредитом квеста — как бабка отшептала, даже смотреть условия кредита не хотелось. Я верю, что малый бизнес должен работать на свои, кредиты для мелкого предпринимателя — болезнь, которую надо как можно скорее лечить.

Симулятор Бензоколонки — игра, поэтому в ней полно игровых условностей, однако сама суть малого бизнеса, равно как и его дух, переданы идеально. Меня прямо-таки накрыла ностальгия по временам, когда я занимался своим бизнесом с утра до вечера, пытаясь свести концы с концами и последовательно затушить все вспыхивающие тут и там пожары. По науке такой метод управления называется «спазматический менеджмент» — выбираешь самую срочную проблему и бежишь её решать, не думая ни о чём другом. Глупое и утомительное занятие, но для малого и среднего бизнеса в России, пожалуй, куда как более привычное, нежели скучная планомерная работа, когда ничего особенного в офисе не происходит, и ровно в 18:00 директор фирмы встаёт из-за стола, знаменуя тем самым окончание рабочего дня.

Некоторые вещи в игре сотрудникам поручить можно — стоять на кассе, например, и пробивать покупки посетителей. Но много чего в любом случае приходится делать самому, начиная от оптовых закупок и заканчивая борьбой с юным вандалом, который находит развлечение в том, чтобы рисовать на стенах ваших зданий разную мерзость.

Игра увлекла не только меня, отзывы на Стиме у неё очень положительные. Судя по таблице достижений, большую часть игроков работа заправщика затягивает, и они развивают бензоколонку до весьма солидных размеров. Лично я, впрочем, главное своё игровое достижение получил другим способом — мне удалось зашвырнуть какую-то дрянь в мусорный контейнер с расстояния в 50 метров. Менее 4% игроков сумели сделать столь же точный бросок.

Из минусов — игра откровенно инди, весьма сырая, с обилием багов. Но общее впечатление от игры баги не портят, благо разработчики предусмотрели и автосохранение, и специальные костыли на случай, если автомобили клиентов где-нибудь застрянут. Мой вердикт — рекомендую. Особенно коммунистам, которые редко осознают, как много усилий приходится прикладывать мелкому бизнесмену, чтобы из года в год платить зарплату своим сотрудникам.

Покупал игру я на Стиме, у Габена, закидывал туда денежки через Авито. Если решите пойти тем же путём, ритуально предупреждаю, что способ кривой, так что вы можете нарваться на мошенников: никуда не вводите данные карты и не перечисляйте крупных сумм, чтобы в случае чего не было больно и обидно за украденные деньги.