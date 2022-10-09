Генерал, командовавший расстрелами чиновников из гаубицы в КНДР, вылетит в Москву для консультаций

Северокорейский генерал госбезопасности Хён Чжэ Пак, руководивший расстрелами коррумпированных чиновников из артиллерийских орудий на Площади Кир Ир Сена в Пхеньяне, вылетит в Москву для срочных консультаций.

Легендарный борец с коррупцией посетит Минобороны, МИД, ГРУ, ФСБ и другие ведомства.

Как сообщил источник, близкий к хозяйственному отделу Дворца пионеров в Пхеньяне, 80-летний Хён Чжэ Пак расстрелял более тысячи изобличённых в коррупции высокопоставленных партийных деятелей в период с 1994 по 2018 год. Генерал Хён владеет более чем 40 видами артиллерийской техники различного калибра, но его любимым средством приведения приговора в исполнение была 240-миллиметровая гаубица «Солнце Чучхе». В Москве генерал пробудет неделю, в течение которой проведёт для российских коллег ряд мастер-классов и инструктажей.

– Хён Чжэ Пак – своего рода легенда, – рассказывает житель Пхеньяна Мин Чен Хы. – Мне было 7 лет, когда родители впервые меня отвели на казнь коррупционеров. Тогда это были какие-то армейские офицеры, укравшие у солдат бронежилеты и экипировку. Я был под таким впечатлением, что не пропустил потом ни одного артрасстрела. Там были и саботажники, мешавшие запуску ядерных ракет, и вражеские шпионы, и диверсанты, и воры, и взяточники.

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