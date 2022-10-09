Не пытайтесь комбинировать разные металлы: как сделать так, чтобы дешевые украшения выглядели дорого

Можно заставить свои дешевые украшения выглядеть гораздо дороже, чем они есть на самом деле. Есть несколько секретов относительно того, как можно выполнить эту мечту в реальность.

Чтобы не выглядеть дешево, нужно избегать покупки ярких пастельных украшений, дешевых бус, негабаритных аксессуаров и даже металлов, которые блестят слишком ярко.

Вот несколько советов относительно того, как сделать так, чтобы украшения не выглядели слишком дешево.

Отказаться от громоздких ожерелий

Несмотря на то, что это может выглядеть довольно мечтательно, но только лишь в том случае, если эффектные ожерелья выполнены из качественных и хороших материалов.

Если есть какой-то дешевый по стоимости аксессуар, то пришло время заменить его на многослойное ожерелье. Это позволит выглядеть более стильно, эффектно и элегантно. Хорошо будет смотреться двух или трехслойная цепочка.

Лучше всего, если цепочки будут разной длины. Если их дополнить несколькими полудрагоценными камнями, то это будет выглядеть еще более шикарно.

Такое украшение точно привлечет к себе много внимания и сделает внешний вид изысканным, но в то же время непринужденным.

Выбрать золотые украшения

Если не можете позволить себе приобрести ювелирные изделия, то стоит выбрать украшения с золотым напылением, которые смотрятся не менее роскошно. Самое главное, чтобы они были хорошего качества.

Эти варианты могут стоит не слишком дорого, но при этом они прослужат на протяжении длительного времени. Украшения выглядят дорого и не изнашиваются слишком быстро.

Естественно, нужно регулярно чистить украшения, используя при этом простой мыльный раствор для мытья посуды с теплой водой. Это позволит избавиться от грязи, отложений и потускнения.

Кроме того, нужно носить золото дозировано. Можно надеть просто золотые часы и комбинировать их с золотыми заклепками, которые отлично подойдет к рубашке, брюкам и туфлям на каблуках.

Меньше, значит больше

Ключ к тому, чтобы выглядеть дорого, заключается в том, чтобы не нагромождать слишком много украшений.

Стоит выбрать только несколько аксессуаров, которые подойдут для любого случая для которого наряжаетесь.

Не стоит сочетать серьги-люстры, охапку блестящих браслетов, множество ожерелий и кольца на всех пальцах.

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Вместо этого стоит выбрать только несколько вещей и остановиться на тех чертах, которые хочется подчеркнуть. Если красивая шея и ключицы, то нужно надеть красивые серьги-люстры.

Важно создать элегантный и утонченный внешний вид. Образ должен быть сдержанным

Пристально подобрать украшения

Аксессуары просто необходимы для улучшения образа. Они должны отлично сочетаться с выбранным нарядом, чтобы создать хороший образ.

Если носите топ или платье с ярким принтом, то стоит избегать больших сережек и ожерелий. Лучше всего остановить выбор на простом колье-цепочке или нити жемчуга.

Отказаться от амулетов

Если привыкли еще с подросткового возраста носить амулеты, то стоит от них отказаться в уже более взрослом возрасте.

Чакры не очень красиво смотрятся, а также они помогают сделать образ безвкусным. Подвески выглядят очень дешево и даже если надеть пару дорогих золотых сережек, то все равно можно испортить свой образ.

Можно выбрать браслеты с подвесками или же ожерелье из искусственного жемчуга. В качестве альтернативы выбрать цепочку с кулоном в виде монеты.

Не стоит смешивать материалы

Если хочется создать шикарный образ, то не стоит смешивать металлы.

Часто сочетание изделий из розового или желтого золота поможет создать более изысканный и целостный образ.

Избегать подделок

Будь то красивая брошь или пара сережек, то стоит избегать дешевых подделок, так как это сразу же хорошо заметно.

Лучше всего выбирать действительно дизайнерские вещи, даже если их будет совсем немного.