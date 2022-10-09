 

Ольгу Бузову подвергли критике за танец на шесте

09.10.2022, 13:10, Разное
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Ольга Бузова снова подверглась критике после демонстрации подготовки к масштабному шоу. Общественность возмутил ее внешний вид и танец на шесте.
Ольга Бузова давно стала признанной поп-дивой в России, выпуская песни, которые постоянно ротируются на радио и телевидении. Не меньшим успехом пользуются ее видеоролики и концерты. Как и многие селебрити, 36-летняя артистка активно пользуется социальными сетями, регулярно публикуя в них те или иные факты о своей творческой и личной жизни. В этот раз экс-участница реалили «Дом-2» разместила небольшой клип, которое вызвало неоднозначную реакцию из-за танца певицы на шесте.

В кадре артистка одета в темный облегающий латексный костюм, что вызвало негодование у ряда приверженцев ее таланта. При этом она старается продемонстрировать свою физическую подготовку и умение танцевать на пилоне. Однако подобные потуги некоторые подписчики аккаунта звезды посчитали смешными, назвав шест бревном. Саму исполнительницу хитов «Водица» и «Танцуй под Бузову» сравнили со сказочным персонажем Буратино, одетым в черный латекс.

По данным журналистов, специализирующихся на музыкальной тематике, сейчас звезда поп-музыки готовится к новому гастрольному туру. В ходе шоу «Вот она я» Бузова сменит несколько ярких нарядов, ее будет сопровождать танцевальный коллектив. Первые концерты новой программы уже вызвали настоящий фурор у фанатов звезды. Между тем, бывшая супруга футболиста Дмитрия Тарасова отметила, что отмечает год со времени выхода последнего диска.


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