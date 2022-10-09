 

Легенда большого тенниса Рафаэль Надаль впервые стал отцом

09.10.2022, 12:50, Разное
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Радостные новости в семье 22-кратного чемпиона “Больших шлемов” Рафаэля Надаля – вчера днем его супруга, 34-летняя Мария Перельо, родила мальчика, которого назвали в честь отца Рафаэлем. Малыш появился на свет в одной из клиник Пальма-де-Мальорка на три недели раньше срока. К счастью, это никак не отразилось на здоровье новорожденного и его мамы. По словам инсайдеров, на которых ссылается испанское издание Diario de Mallorca, оба себя чувствуют хорошо

Роды проходили в частной клинике на острове, где Мери должна была оставаться под наблюдением и полностью отдыхать последние несколько недель, – приводит издание слова информаторов из числа близкого окружения пары. 

Напомним, что о пополнении в семье 36-летнего Надаля стало известно в июне. Тогда информацию сообщил испанский журнал ¡Hola!, а источники, близкие к супругам, это подтвердили. Отметим, что ранее, в 2018 году теннисист говорил, что станет отцом только после завершения карьеры.

К слову, Рафаэль Надаль и Мария Перельо вместе уже 17 лет. И история и отношения полна романтики. Испанка Мария Франсиска Перельо Паскуаль родилась в Пальме, на Майорке, 7 июля 1988 года. Девушка познакомилась с теннисистом благодаря его сестре Элисе еще будучи школьницей, но встречаться они начали только в декабре 2005-го. Узаконить отношения они решили в октябре 2019 года после 14 лет романа. Влюбленные устроили камерную церемонию, которая не обошлась без именитых гостей: бывшего короля Испании Хуан Карлоса I, бывших и действующих теннисистов (Карлоса Мойю, Давида Феррера, Фелисьяно Лопеса, Хуана Монако, Марка Лопеса), а также американской теннисистки Серены Уильямс с мужем и дочкой. 


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