Грязная пикси и а-ля Мэрилин Монро: тренды в прическах для коротких волос на осень-зиму 2022-23

Короткие стрижки бывают самых различных стилей. В конце концов, все люди разные и нужно научиться правильно подбирать для себя самый лучший вариант прически. В коротких волосах есть что-то привлекательное и очаровательное.

Такие прически всегда пользуются огромной популярностью и отлично подходят для совершенно любого типа волос, текстуры прядей и создаваемого образа. Вот несколько хороших идей стрижек для женщин с коротким волосами.

Французский боб

Есть множество различных вариантов коротких стрижек. Не нужно выбирать между базовым бобом или очень короткой пикси. Можно сочетать эти две прически в одной. Получится стильный и эффектный французский боб, который понравится многим девушкам и поможет сделать создаваемый образ просто потрясающим.

Длинный струящийся боб

Эта прическа за счет своей длины помогает сделать внешний вид просто восхитительным.

Если нравится такая стрижка, то стоит попросить стилиста выполнить ее слоями и несколько утончить нижнюю часть волос, чтобы придать несколько дерзкий вид.

Грязная пикси

Такая стрижка выглядит просто фантастически и помогает сделать образ более ярким и притягательным.

Можно попросить стилиста оставить пряди чуть большей длины, чтобы их можно было укладывать самыми различными способами.

Тупой боб с челкой

Эта короткая стрижка отличается тем, что добавляет волосам дополнительный объем.

Стоит попросить стилиста подстричь пряди до подбородка и добавить ровную челку, чтобы получить просто восхитительный образ.

Волнистый короткий боб

Такая несколько винтажная прическа смотрится просто восхитительно, особенно в сочетании с волнами.

По сути, это боб длиной до уха с небольшой текстурой и красивыми слоями.

Квифф

Такая прическа в стиле панк характеризуется тем, что сзади волосы стригутся коротко, а по бокам и на макушке остается большая длина прядей.

Это отличный вариант для осенне-зимнего сезона.

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Асимметричная пикси

Если ищите короткую стрижку, которую легко укладывать и поддерживать ее форму, то это просто отличный вариант.

Нужно попросить стилиста оставить более длинные пряди сверху, но при этом коротко обрезать бока и заднюю часть волос. Можно придать прическе дополнительную остроту, зачесав волосы вверх и в сторону от лица.

Эффектная голливудская прическа

Такая стрижка выглядит очень эффектно и гламурно. Стоит попросить стилиста подстричь волосы немного ниже подбородка и слегка заострить кончики.

Можно добавить немного классических мягких волн, чтобы получить просто превосходный результат.

Боб длиной до подбородка

Если нравится классический стиль, то стоит попробовать сделать боб длиной до подбородка.

Стоит попросить стилиста добавить немного текстуры на кончиках волос для большей динамики.

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Клавикут

Это идеальная стрижка длиной до ключиц. По внешнему виду немного напоминает удлиненный боб. Большим преимуществом является то, что такую прическу можно укладывать самыми различными способами, даже собрать в хвост.

Стрижка в стиле Мэрилин Монро

Эта прическа отличается тем, что пряди достигают длиной немного ниже подбородка с легким наслоением.

Стоит добавить немного объема и уложить волосы при помощи горячих бигуди, чтобы выглядеть действительно хорошо.

Короткая пикси

Если ищите смелую и стильную стрижку, которую легко укладывать и поддерживать в хорошем состоянии, то это отличный вариант. Верх остается коротким, поэтому, проблем с уходом за волосами не будет никаких.

Все эти прически очень стильные, эффектные, универсальные и помогают подчеркнуть красоту волос. Кроме того, эти стрижки добавляют образу неповторимость и особую изюминку. Они точно никого не оставят равнодушным.