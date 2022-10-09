Швейцарские часовщики запустят часы Судного дня

Ассоциация часовых мастеров Швейцарии изготовила новый механизм для знаменитых часов Судного дня, которые хранятся в Чикагском университете.

Как рассказал глава ассоциации, во время недавнего посещения университетского музея он с удивлением обнаружил, что часы не работают.

– Несмотря на то, что циферблат находится в прекрасном состоянии, ангренаж и ремонтуар никуда не годятся, – возмутился часовщик. – Мне объяснили, что с 1947 года стрелки всегда переводят вручную. Представляете, какая нелепость? Разумеется, я немедленно предложил университету помощь наших лучших мастеров.

В ближайшее время новый механизм будет доставлен в Чикаго из Цюриха, после чего стрелки часов Судного дня впервые в истории начнут двигаться самостоятельно, без всякого постороннего усилия. Как сообщается в пресс-релизе ассоциации, на торжественной церемонии запуска гостей ждёт сюрприз – им только нужно дождаться момента, когда часы пробьют полночь.

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