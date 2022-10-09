Растоптали сердце: Шакира поделилась символичным видео на фоне расставания с Жераром Пике

После большого интервью глянцу, где Шакира впервые рассказала о расставании с Жераром Пике ( а он уже успел его прокомментировать), певица решила не возвращаться к этой теме в разговоре с журналистами. И теперь своими переживаниями делится в творчестве. Накануне Шакира опубликовала в соцсетях отрывок из своего будущего клипа, который ранее анонсировала тремя короткими фразами, складывающимися в одну строчку из песни: “Это была не твоя вина, и не моя, виной всему – однообразие”. На видео мужчина в классических туфлях, шагая через оживленную сцену, наступает на бьющееся человеческое сердце. На заднем фоне видно, как к нему тянется рука девушки, похожей на Шакиру.

Я ничего не говорила, но мне было больно. Я знала, что это случится, – гласит подпись под видео.

Подписчики певицы сочли ролик очень символичным и связали его, разумеется, с расставанием певицы с защитником “Барселоны” Жераром Пике, а в комментариях посыпались слова поддержки.

Не слишком ли много женщины для такого маленького мужчины?

Посвящать ему песни? Он просто не достоин этого. Лучше переверни эту страницу и раправь свой талант на темы преодоления, надежды, веры и стойкости.

Ты обязательно встретишь мужчину, который будет по-настоящему тебя любить и ценить. А пока мы будем наслаждаться этими песнями, – писали Шакире в соцсетях.

Напомним, о разрыве Шакиры и Жерара Пике стало известно 1 июня – ряд испанских СМИ сообщил, что причиной расставания пары стали измены футболиста. Спустя три дня расставание подтвердила сама Шакира. Стоит отметить, что помимо бракоразводного процесса (а на деле только определения места жительства детей, поскольку экс-влюбленные не были женаты официально) певица втянута в судебную тяжбу относительно неуплаты налогов.