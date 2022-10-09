Блузы в стиле бохо – обязательный наряд осени: как дополнять образ трендовыми моделями сезона

Осень для модниц – непростое время. Хочется выглядеть стильно, но при этом соответствовать прохладному времени года. Отличный вариант – бохо-блузки. С длинными или короткими рукавами, разными принтами, с вышивкой или высечками, легкие, с оригинальными деталями… Вот несколько потрясающих вариантов – вы точно сможете выбрать то, что подходит именно вам!

Блузка с цветочным принтом

В обзоре блузок в стиле бохо, которые лучше всего смотрятся с джинсами, нельзя не упомянуть вещь с цветочным принтом. Кроме того, что цвета этой блузки просто идеальны, у нее также есть детали, которые мы не можем не выделить: сборка с оборками, легкая струящаяся ткань. Незаменимая вещь на осень!

Блузка с короткими рукавами и оригинальным принтом

Эта блузка в стиле бохо поможет завершить ваши образы с джинсами самым романтичным и красивым образом. Она будет одинаково хорошо выглядеть и летом, и осенью. К тому же цвет узора – один из трендов сезона.

Блузка с разноцветным принтом

Это одна из тех блузок,с помощью которых можно создать самые красивые образы в стиле бохо. Разноцветный принт выглядит идеально и задает тренд, а ткань этого предмета одежды будет очень удобной и приятной, потому что она невесомая! Идеальный компаньон – темно-синие джинсы.

Блузка с перфорацией

Перфорация, как и вышивка, – один из самых ярких признаков стиля бохо. Данный элемент просто безупречно сочетается с белым цветом. В сочетании с темными брюками или джинсами такая блузка позволит создать потрясающий образ!

Блузка с рюшами

Только взгляните на эту восхитительную блузку с оборками! Выполненная в стиле бохо, она выглядит невероятно романтичной благодаря своему оттенку, принту и таким оригинальным деталям, как круглый вырез с рюшами.

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Блузка с кокеткой

Эта блуза с этнической вышивкой отличается обилием деталей: цвет, узор, отделка, пышные рукава… Есть все для того, чтобы эта вещь стала главным героем образов с джинсами или брюками. Вы можете носить блузку как навыпуск, так и заправленной – в зависимости от типа выбранных вами брюк.

Блузка с вышивкой

Эта блуза выделяется своей вышивкой, очень удачным сочетанием цветов, удобным способом ношения и такими деталями, как горловина или складки на манжетах. В общем, есть все, чтобы вы могли выглядеть стильно с элементами бохо!

Благодаря нейтральным оттенкам, вам не придется долго размышлять о том, с чем комбинировать блузу с вышивкой. К тому же это выглядит невероятно романтично! Вы можете сочетать такую блузу с самыми разыми вариантами – от макси-юбок до классических брюк.

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Блузка с короткими рукавами и оригинальным принтом

Что может выглядеть более романтично и женственно, чем эта блуза, выполненная в одном из оттенков, которые никогда не выйдут из моды, с оригинальным смелым узором, который очень легко комбинировать с другими предметами вашего гардероба… У этой блузки есть все, чтобы стать одним из ваших осенних союзников. С юбкой, брюками или любыми джинсами вы будете выглядеть великолепно.

На что еще обратить внимание?

В этом сезоне на пике популярности блузы с объемными рукавами. Стиль бохо таким блузам дарят этнические вышивки и принты. А сочетать блузы с пышными рукавами можно как с юбками, так и с джинсами!

Что касается цвета, отдавать предпочтение стилисты рекомендуют насыщенным и глубоким оттенкам зеленого, а так же охре.

Как дополнить свой образ блузкой в стиле бохо

В зависимости от формы джинсов и брюк, вы можете носить бохо-блузку навыпуск или заправить ее. Если вы остановили свой выбор на джинсах, вам не придется долго думать, с какой именно моделью комбинировать блузку: узкие, прямые, расклешенные, с высокой талией – подойдет абсолютно все!

В качестве аксессуаров лучше использовать ремни, модные ковбойские сапоги – вы будете неотразимы!