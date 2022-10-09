Сергей Суровикин – что известно о новом командующем российскими войсками в Украине?

Командующим объединенной группировкой российских войск назначен генерал армии Сергей Суровикин, объявило в субботу российское министерство обороны.

О репутации этого человека достаточно сказать, что его назначение приветствовали Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин, а правозащитники и зарубежные (разумеется, из “недружественных” стран) военные давно говорят о его особой жестокости.

Сергей Суровикин впервые попал в поле зрения российских СМИ в августе 1991 года, во время столкновений в Москве сторонников Бориса Ельцина с лояльными ГКЧП военными. Суровикин в звании капитана командовал колонной БМП Таманской дивизии, столкнувшейся с защитниками Белого дома у туннеля на Садовом кольце.

Суровикин требовал уступить ему дорогу и делал предупредительные выстрелы, но в военных начали бросать камни и бутылки. Суровикин отдал приказ идти на прорыв, после чего нескольким БМП удалось прорвать баррикады и заехать в туннель, а защитники Белого дома начали залезать за остальные машины. В результате произошедшего БМП насмерть задавили троих москвичей – погибли Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов.

После путча Суровикин семь месяцев провел в следственном изоляторе “Матросская тишина”, ожидая суда. Однако итоге обвинения с него сняли на основании того, что он выполнял приказ.

В 1995 году, будучи слушателем Военной академии имени Фрунзе, Суровикин попал под суд по обвинению в продаже пистолета. Он не признавал вину и утверждал, что его “подставили”. Военный суд Московского гарнизона признал его виновным по трем статьям, связанным с незаконным оборотом оружия. Суровикин получил год условно, позже судимость сняли.

В 2002 году Суровикин заканчивает Военную академию Генштаба, а через два года снова попадает в скандал. Служа начальником дивизии в Екатеринбурге, он вызвал к себе в кабинет своего заместителя, полковника Андрея Штокала, который застрелился прямо у него в кабинете после, как писали СМИ, “разговора на повышенных тонах”. До этого, в марте того же года на фоне местных выборов сослуживец Суровикина обвинил его и еще нескольких старших офицеров в том, что они избили его из-за политических разногласий. Позже он забрал свое заявление из прокуратуры.

В июне 2004 года Суровикин был назначен назначен командиром 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, дислоцированной в Чечне. Несколько раз подчиненных Суровикина обвиняли в правонарушениях. Самым громким из них была “зачистка” в станице Бородзиновская. В 2005 году батальон “Восток” из состава дивизии напал на станицу. По показаниям свидетелей, бойцы врывались в дома, грабя и избивая, стали сгонять жителей аварской и русской национальностей во двор школы. Все мужчины были связаны и уложены лицом в землю во дворе школы и так провели шесть часов под проливным дождём, подвергаясь избиениям.

Суровикин тогда сказал, что обвинения в адрес солдат направлены на то, чтобы “опорочить” командира батальона Сулима Ямадаева, впоследствии получившего звание Героя России, а затем убитого в Объединенных Арабских Эмиратах.

Сменив несколько должностей в министерстве обороны, в марте 2017 года Суровикин возглавляет российскую авиационную группировку в Сирии.

Под командованием Суровикина российская авиация поддерживала с воздуха наступление лояльных Башару Асаду сил, что включало в себя бомбардировки сирийских городов, находившихся под контролем оппозиции. В ноябре того же года Суровикин, до того года не служивший в авиации, назначается на пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами – это первый подобный случай в истории этого вида вооруженных сил.

В Сирии подчиненных Суровикина снова обвиняли в нарушении прав человека. Российскую авиационную группировку в Сирии обвиняли в ударах по жилым районам, бомбардировках химическим оружием и авиаударах по больницам.

В специальном докладе правозащитной организации Human Rights Watch от 2020 года Суровикин называется в числе российских и сирийских военачальников, которые могут нести командную ответственность (то есть ответственность за действия своих подчиненных) за нарушения прав человека в ходе наступления на провинцию Идлиб в 2019-20 годах. Правозащитники говорят, что российская авиация сознательно наносила удары по гражданской инфраструктуре, включая больницы, невзирая на возможные жертвы, о том же свидетельствовало расследование New York Times 2019 года.

По итогам сирийской операции Суровикин получил звание Героя России (к нему прилагаются и значительные материальные льготы). В 2017 году он встречал в Сирии президента Владимира Путина, когда тот прилетел на российскую авиабазу Хмеймим, чтобы объявить о выводе большей части российских войск.

23 февраля, после признания Россией “ЛНР” и “ДНР”, но еще за день до начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины, Суровикин вместе с рядом других высокопоставленных военных, министров и пропагандистов попал под санкции Евросоюза.

В самом начале войны Суровикин стал одним из фигурантов уголовных дел, возбужденных Украиной, в связи с ударами авиации по гражданским объектам и гибелью мирных жителей.

Вскоре после отступления российских войск из-под Киева и переноса основных боевых действий на юго-восток Украины Суровикин стал одним из первых командующих в войне в Украине, имена которых официально назвало министерство обороны России.

Он тогда командовал южным направлением и, судя по всему, сменил в этом качестве командующего Южным военным округом генерала Александра Дворникова.

Как писала в конце июня британская военная разведка, “Южная группировка войск продолжает играть центральную роль в российском наступлении на Донбасс. На протяжении более 30 лет карьеры Суровикина его преследовали обвинения в коррупции и жестокости”.

В России же назначение вызвало оптимизм у только недавно критиковавших министерство обороны за потерю Лимана Евгения Пригожина и Рамзана Кадырова . Кадыров назвал Суровикина “настоящим воином”, а Пригожин “легендарной личностью”.