“Спасибо, Наташа!”: Николаев рассекретил ребенка от любимой

В личной жизни легендарного артиста были и взлеты, и падения. Мужчина тяжело воспринимал расставания с женами, на которых возлагал слишком много надежд. Однако даже самые глубокие душевные раны его затянулись, благодаря детям. Сегодня Игорь Николаев — счастливый отец двух дочек, старшей Юлии и младшей Вероники.

С годами звездный усач перестал афишировать обстановку в семье. Поклонники не перестают гадать, действительно ли он счастлив с супругой Юлией Проскуряковой. Композитор регулярно признается избраннице в любви, но фанаты сомневаются в его искренности.

Между тем неизменно одно — Игорь Николаев души не чает в маленькой наследнице. 8 октября девочке исполнилось 7 лет. В личном блоге довольный отец рассекретил ребенка — показал лицо малышки Вероники, внешний которой публика успела позабыть.

Друзья и коллеги принялись поздравлять артиста со знаменательным событием и с восторгом отреагировали на снимок девочки. В частности, теплый комментарий оставила Наталья Ломакина — жена известного предпринимателя, сооснователя сети Fix Price.

“С днем рождения вашу прекрасную доченьку! Желаем творческих успехов! Обнимаем и до скорой встречи”, — написала она Игорю Николаеву.

Композитор в долгу не остался. “Спасибо, Наташа!” — ответил подруге мужчина. Отметим, что также Игорь Николаев получил поздравления от Кати Лель, Кристины Орбакайте и других знаменитостей.