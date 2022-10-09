Республика Тыва: главное богатство беднейшего региона России

Если взглянуть на карту страны, становится ясно, что республика Тыва далека от современных мегаполисов и благ развитой цивилизации. Что греха таить, на границе с Монголией люди живут так, как московскому бомонду даже не снилось.

Роскошные природные ландшафты, еще не тронутые рукой вредителей, а также горы, целебные озера и воды реки Енисей представляют огромный потенциал для туристического развития Тувы. Однако попасть в регион довольно непросто.

Кызыл — столица республики, расположена в географическом центре Азии. Однако самолеты до нее летают нерегулярно, да и только из трех городов: Москвы, Новосибирска и Иркутска. Ценник на авиарейсы бьет по карману, а железнодорожного сообщения в Тыве просто нет.

Приличное ж/д полотно обещают проложить давно, но правительству периодически что-то мешает. На сегодняшний день Тува может похвастаться самым коротким сочетанием рельс и шпал в России — не реализованным проектом пути Кызыл-Курагино.

Тем не менее, кто хочет, тот всегда найдет возможность добраться до республики и получить незабываемые впечатления. Из соседней Хакасии в Тыву организуют автобусные поездки. Например, компания “Следуй за нами” реализует этнотуры с погружением в национальный колорит.

Ознакомиться с тувинской культурой однозначно стоит. Именно она образует главное богатство беднейшего региона России. Только здесь буддизм тесно переплетается с шаманизмом, формируя самобытную веру, а не религиозную секту.

И храмы, и сакральные ступы здесь — это энергетически мощные места для молитв, а не склады дорогого убранства в сусальном золоте. Верующие понимают, что жизнь — череда перерождений, поэтому ставят духовное выше материального не на словах, а на деле.

Хотя тувинцы неделями ждут в очереди уголь для отопления, чтобы не околеть от холода, менталитет не позволяет им жаловаться и уж тем более плохо говорить об отечестве. Ведь родина для них — это святая земля, которая кормит и позволяет сводить концы с концами. На социальное неравенство местные с доходами ниже МРОТ обычно не сетуют, ведь просто не знают другой жизни.

Сразу вспоминаются слова Маяковского: “Что кипятитесь? Обещали и делим поровну: одному — бублик, другому — дырку от бублика. Это и есть демократическая республика”.

Порой терпеливым гражданам все же перепадают щедрые дары свыше,

В честь 100-летия государственности в 2022 году в Кызыле установили 16-ти метровую статую Будды, самую высокую в стране. Инициатор — знаменитый уроженец республики, оттого и фигура явно напоминает его сестру. В соцсетях народ активно обсуждает данную особенность.

“Это же вроде не Будда, а статуя Ларисы Шойгу. Вы фото ее посмотрите и на эту статую, одно лицо”, — восклицает жительница республики Тыва.

А пока сию достопримечательность планируют торжественно освящать, будни простого народа идут своим чередом. На центральной площади Кызыла крутится молитвенный барабан как напоминание о том, что рано или поздно все возвращается на круги своя, и каждому обязательно воздастся по заслугам.