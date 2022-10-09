Ложное чувство безопасности — над Европой нависла угроза новой волны COVID-19

Наступление зимы может привести к новой волне коронавируса в Европе и Великобритании: за последнее время число госпитализаций с характерными симптомами резко выросло, пишет CNN. Эксперты отмечают, что жители устали от прививок и сбиты с толку большим выбором вакцин, а многие, переболев, ошибочно полагают, что уже приобрели достаточно сильный иммунитет.



AP

С приходом холодов в Европе, походе, начинает зарождаться новая волна коронавируса, пишет CNN. Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что усталость населения от вакцинации и растерянность перед широким выбором различных типов вакцин скорее всего ограничит число людей, получивших бустерную прививку.

Как рассказывает издание, у большинства заболевших по-прежнему выявляют господствовавшие летом подварианты «омикрона» BA.4 и BA.5, однако постепенно набирают силу новые вариации этого штамма. В среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что учёные отслеживают распространение сотен новых форм «омикрона». По информации экспертов, на прошлой неделе число заболевших в Евросоюзе достигло 1,5 миллионов человек — на 8% больше, чем за неделю до этого. Во многих европейских странах количество госпитализаций также начало расти: так, согласно данным независимого научного фонда GIMBE, в Италии за неделю до 4 октября число пациентов, поступивших в больницы с характерными симптомами, выросло почти на 32%, причём попавших в отделение интенсивной терапии стало примерно на 21% больше. За тот же период в Великобритании число госпитализаций подскочило на 45% по сравнению с неделей до этого.

В статье отмечается, что в сентябре в Европе начали прививать препаратами, специально адаптированными для борьбы с «омикроном». Наряду с первым поколением вакцин, теперь желающим доступны два типа прививок против подвариантов BA.1, а также BA.4 и BA.5. В то же время в Великобритании одобрили применение только вакцин против BA.1. При этом и европейские, и британские агентства одобрили бустерную вакцинацию только для узких групп населения, включая пожилых и пациентов с ослабленной иммунной системой. Эксперты указывают, что ещё сильнее запутывает людей выбор, какую вакцину выбрать для бустерной дозы, при этом желание сделать ещё один укол — уже четвёртый или пятый по счёту — постепенно исчезает.

«Ещё один усугубляющий ситуацию фактор — то, что довольно большая часть населения за последние месяцы могла также переболеть коронавирусом», — считает приглашённый профессор фармацевтической медицины Королевского колледжа в Лондоне Пенни Уорд. По её словам, некоторые могут ошибочно решить, что после полного первичного курса вакцинации и перенесённой болезни они получили иммунитет.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), с 5 сентября, когда в ЕС началось применение новых вакцин, в страны блока было доставлено около 40 миллионов доз, произведённых компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna. При этом в сентябре каждую неделю использовали лишь 1—1,4 миллионов доз — для сравнения, год назад этот показатель составлял 6—19 миллионов в неделю.

В заключение CNN подчёркивает, что самой большой проблемой может стать ощущение, что пандемия закончилась: это создаёт ложное чувство безопасности. Некоторые политические лидеры также позволили себе расслабиться: так, фонд GIMBE обвинил уходящее правительство в том, что оно не подготовилось к осенне-зимнему сезону, а публикацию доклада о его действиях во время пандемии заблокировали. Британские чиновники тем временем предупредили на прошлой неделе о том, что возвращение гриппа и COVID-19 усилит давление на уже перегруженную Национальную службу здравоохранения.