От глазированной до ламинированной: новый тренд в макияже для сияющей кожи
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Лондонская Неделя моды – событие знаковое во всех отношениях. Она задает модные тренды на грядущий сезон не только в выборе одежды и аксессуаров, но и самые значимые тенденции мэйкапа. Многие визажисты в своих работах делали ставку на голую блестящую кожу лица с акцентом на глаза и губы.
Как создать эффект блестящей кожи
Новый тренд предполагает, что в визаже акценты расставлены точечно на глаза и губы. Чистая кожа без густого маскирующего слоя тонального крема получает естественный вид.
Цель макияжа не устранить несовершенства, а сделать образ более живым.
Используется лишь полупрозрачная тональная основа и тинт, который придает блеск.
В результате возникает ощущение, что кожа блестит от влаги. Однако при этом кожа выглядит очень естественно.
Как отмечают ведущие визажисты, эра густого слоя тональной основы ушла безвозвратно.
Новые тенденции обращены к естественной красоте и природному очарованию.
Многие визажисты отмечают, что людям стоит научиться любить себя такими, какие они есть. и такой тип макияжа поможет принять себя со всеми небольшими недостатками.
Большинство моделей, принимавших участие в Лондонской неделе моды, носили именно такой сверкающий полупрозрачный макияж.
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