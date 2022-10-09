От глазированной до ламинированной: новый тренд в макияже для сияющей кожи

Лондонская Неделя моды – событие знаковое во всех отношениях. Она задает модные тренды на грядущий сезон не только в выборе одежды и аксессуаров, но и самые значимые тенденции мэйкапа. Многие визажисты в своих работах делали ставку на голую блестящую кожу лица с акцентом на глаза и губы.

Как создать эффект блестящей кожи

Новый тренд предполагает, что в визаже акценты расставлены точечно на глаза и губы. Чистая кожа без густого маскирующего слоя тонального крема получает естественный вид.

Цель макияжа не устранить несовершенства, а сделать образ более живым.

Используется лишь полупрозрачная тональная основа и тинт, который придает блеск.

В результате возникает ощущение, что кожа блестит от влаги. Однако при этом кожа выглядит очень естественно.

Как отмечают ведущие визажисты, эра густого слоя тональной основы ушла безвозвратно.

Новые тенденции обращены к естественной красоте и природному очарованию.

Многие визажисты отмечают, что людям стоит научиться любить себя такими, какие они есть. и такой тип макияжа поможет принять себя со всеми небольшими недостатками.

Большинство моделей, принимавших участие в Лондонской неделе моды, носили именно такой сверкающий полупрозрачный макияж.