 

Как помочь ребенку пережить разлуку с отцом?

09.10.2022, 8:35, Разное
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Воспитание
ребенка — непростое занятие, особенно во времена кризисов. Специалисты
призывают родителей отнестись особенно внимательно к эмоциональному состоянию
ребенку в период мобилизации. Ребенку необходимо чувствовать, что отец не забыл
о нем и продолжает любить его даже на расстоянии.

Вести Подмосковья
совместно с психологом Натальей Наумовой собрали несколько советов, как помочь
ребенку пережить разлуку с папой.

С ребенком
необходимо вести разговоры о происходящем. В семье не должны забывать о папе, а
малышу нужно напоминать о члене семьи, которого просто нет рядом.

Ребенку помогут
совместные активности. Например, написать письмо и отправить его папе, или
сделать совместное фото.

Если ребенку уже
больше семи лет, следует аккуратно говорить с ним о смерти. Нельзя допустить
испуга, ребенок должен жить спокойно.

В зависимости от характера
малыша, стоит дозировать правду. Некоторым деткам лучше не знать всех
подробностей. Но ни при каких обстоятельствах ребенку нельзя врать.

Самое главное —
не пугать ребенка взрослыми переживаниями. Задача родителя — обеспечить ему
привычный уклад жизни для роста и развития.


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