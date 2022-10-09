Как помочь ребенку пережить разлуку с отцом?

Воспитание

ребенка — непростое занятие, особенно во времена кризисов. Специалисты

призывают родителей отнестись особенно внимательно к эмоциональному состоянию

ребенку в период мобилизации. Ребенку необходимо чувствовать, что отец не забыл

о нем и продолжает любить его даже на расстоянии.

Вести Подмосковья

совместно с психологом Натальей Наумовой собрали несколько советов, как помочь

ребенку пережить разлуку с папой.

С ребенком

необходимо вести разговоры о происходящем. В семье не должны забывать о папе, а

малышу нужно напоминать о члене семьи, которого просто нет рядом.

Ребенку помогут

совместные активности. Например, написать письмо и отправить его папе, или

сделать совместное фото.

Если ребенку уже

больше семи лет, следует аккуратно говорить с ним о смерти. Нельзя допустить

испуга, ребенок должен жить спокойно.

В зависимости от характера

малыша, стоит дозировать правду. Некоторым деткам лучше не знать всех

подробностей. Но ни при каких обстоятельствах ребенку нельзя врать.

Самое главное —

не пугать ребенка взрослыми переживаниями. Задача родителя — обеспечить ему

привычный уклад жизни для роста и развития.