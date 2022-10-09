Что ждет землян, если будет обнаружен внеземной разум?

С момента создания программы поиска внеземного разума (SETI), многих ученых волновал вопрос: что произойдет, если мы обнаружим сигнал от инопланетного разума?

Для этого были разработаны специальные протоколы, однако до сих пор остается открытым вопрос, как именно это открытие повлияет на людей.

В 2020 году в статье Кеннета Висиана и Джона Трапагана было высказано предположение, что существует риск обнаружения внеземной жизни, который ранее не был достаточно исследован.

Висиан и Трафаген утверждали, что опасность обнаружения исходит не от самих инопланетян, а от того, что преимущество доступа к этому сообщению может вызвать земные проблемы, например, шпионаж, эскалация конфликтов между государствами и даже может привести к тотальной войне.

Исследование было направлено на моделирование того, что в этом случае могут сделать политики. Как видно из некоторых фантастических фильмов, предполагается, что военные быстро возьмут под контроль контакт с пришельцами.

В новом исследовании Джейсона Райта, Челси Харамии и Габриэля Суини утверждается, что такой подход ошибочен. Они говорят, что обнаружение сигнала из космоса будет очень сложно сохранить в тайне.

Старший астроном Института SETI Сет Шостак, который не участвовал в этом исследовании, полагает, что многие из протоколов и сценариев, над которыми они работали, на самом деле не рассматривают, насколько публичным будет такое обнаружение.

Шостак считает, что когда произойдет обнаружение инопланетян, то СМИ немедленно начнут распространять эту информацию. Обычно через нескольких часов об этом событии будет знать весь мир.

Например, в 1997 году, когда был обнаружен сигнал, исходящий из-за пределов земной атмосферы и кажущийся внеземным, New York Times потребовалось всего 15 часов, чтобы выяснить и позвонить в институт. Сигнал оказался обычной телеметрией с космического корабля SOHO, но СМИ уже активно освещали его. Также не было обнаружено никаких крупных конфликтов или военной эскалации.

Висиан и Трафаген считают, что радиотелескопы и исследователи внеземной жизни должны повысить свою безопасность на случай обнаружения. Многие ученые обеспокоены этим предложением, так как учитывая количество людей, верящих в то, что правительство и военные сейчас прячут инопланетян, такой подход, скорее всего, приведет вышеуказанному негативному сценарию.

С другой стороны, Райт, Харамия и Суини считают, что прозрачность и открытость исследователей, ищущих разумные цивилизации в космосе, является ключом к устранению возможных рисков, которые могут возникнуть на глобальной арене. Правительства и население, как правило, должны быть осведомлены о возможных сценариях.

Шостак считает, что самое важное, на что должны обратить внимание люди и политики, это то, что обнаруженный сигнал не несет потенциально опасности.

Ближайшая звезда находится почти в 4 световых годах от нас. Это расстояние слишком велико для современного космического корабля. Если инопланетная цивилизация недобрыми намерениями способна быстро преодолеть этот путь, то зачем им посылать сигнал заранее?

Должны ли мы отвечать на инопланетный сигнал?

В 2010 году Международная академия астронавтики (IAA) опубликовала Декларацию принципов, касающихся проведения поиска внеземного разума. В нем говорится, что после убедительного обнаружения не должно быть ответа без международных консультаций.

Однако Шостак считает, что опасения по поводу ответа весьма спорны. Наши телевизионные передачи и радары аэропортов посылают сигналы в космос на протяжении десятилетий. Инопланетяне могут просто отправить сообщение, тем самым подтвердив, что услышали нас.