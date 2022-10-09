Не только полезный, но и модный: назван главный напиток 2022 года

Картофельное молоко уже называют главным напитком 2022 года, поскольку оно в скором времени в миг станет популярным, и люди позабудут о соевом, миндальном, овсяном и кокосовом молоке. Пока же единственной маркой, производящей столь необычный продукт, является шведский бренд DUG.

В Великобритании и США, например, все больше людей отдают предпочтение растительному молоку. Среди них преимущественно молодежь. Картофельное молоко активно закупают владельцы кофеен. Поэтому напиток называют еще и модным.

Итак, чем же все-таки полезен такой напиток?

Во-первых, в картофельном молоке мало сахара и жира, нет лактозы, сои и орехов, глютена, аллергенов. Во-вторых, в напитке содержится кальций, витамины B12 и D, рибофлавин (по 15% рекомендуемой суточной нормы). В-третьих, один стакан картофельного молока – это всего 39 калорий (1,5 грамма жира).

А еще люди заметили, что этот напиток помогает при похмелье. Выпив стакан картофельного молока, от постинтоксикационного состояния можно избавиться всего за 30 минут. Благодаря этому напитку снижается содержание метана в кишечнике. Снижается нагрузка на печень.

Как приготовить картофельное молоко в домашних условиях?

Рецепт этого напитка, конечно же, непростой. Сначала необходимо отварить очищенный белый картофель до мягкости в небольшом количестве воды, после чего слить получившийся отвар и смешать в блендере с подсластителем,

солью и водой. Должна получиться однородная масса. Картофельное молоко нужно процедить через марлю, охладить в холодильнике. Перед подачей важно напиток встряхнуть и перемешать.