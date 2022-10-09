В конгрессе США предложили лишить Саудовскую Аравию и ОАЭ военной помощи

Группа американских парламентариев-демократов захотела наказать Эр-Рияд и Абу-даби за их поддержку сокращения добычи нефти на 2 миллионов баррелей в сутки. Они предложили законопроект, который предусматривает вывод из Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов всех войск США вместе с системами противоракетной обороны, включая комплексы Patriot и THAAD, пишет The Washington Times.



AP

Группа конгрессменов-демократов выразила недовольство решением ОПЕК+ сократить добычи нефти на 2 миллионов баррелей в сутки. Парламентарии предложили вывести американских военных из Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов, пишет The Washington Times.

Члены палаты представителей Том Малиновски, Шон Кастен и Сьюзан Уайлд представили проект «Закона о напряжённом партнёрстве». Он предусматривает вывод из обеих ближневосточных стран всех войск США вместе с системами противоракетной обороны, включая комплексы Patriot и THAAD.

«Резкое сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии и ОАЭ, несмотря на заигрывания президента Байдена с обеими странами в последние месяцы, является враждебным актом в отношении Соединённых Штатов и чётким сигналом того, что они выбрали сторону РФ в её конфликте с Украиной», — говорится в заявлении депутатов.

По словам политиков, США уже на протяжении нескольких лет обеспечивают безопасность двух государств, включая их нефтяные месторождения. «Мы не видим причин, по которым американские войска и подрядчики должны продолжать оказывать эту услугу странам, которые активно работают против нас. Если Саудовская Аравия и ОАЭ хотят помочь Путину, они должны рассчитывать на его защиту», — подчёркивают конгрессмены.

Инициатива картеля о снижении добычи, вероятно, приведёт к росту цен на чёрное золото и негативно отразится на мировой экономике, которая уже переживает не самые лучшие времена. Кроме того, по мнению многих, решение ОПЕК нанесёт серьёзный политический удар по Байдену и его соратникам в преддверии промежуточных парламентских выборов, отмечает издание.

Ранее главу Белого дома широко критиковали за фамильярность на встрече с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Она выглядела особенно странно после того, как американская разведка пришла к выводу, что лидер Саудовской Аравии стоял за убийством публициста Джамаля Хашогги, обращает внимание The Washington Times.