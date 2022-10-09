Подарки по скидкам — на фоне рекордной инфляции американцы уже готовятся к праздникам

Рекордный рост инфляции подстегнул жителей США готовиться к праздникам заранее и охотиться за наиболее выгодными предложениями, которые начали массово предлагать крупные ритейлеры. Согласно опросу, в этом году рост стоимости жизни повлияет на выбор 40% потребителей: многие отмечают, что купят меньше подарков и только по скидкам, передаёт CBS News.

ДЖОН ДИКЕРСОН, ведущий CBS News: И хотя зарплаты увеличиваются, этого недостаточно, чтобы компенсировать рекордно растущую инфляцию. В то время как потребители ищут выгодные предложения, ритейлеры готовы сражаться за их доллары. Корреспондент CBS Картер Эванс расскажет подробнее в сегодняшнем выпуске рубрики «Счёт деньгам».

Забудьте о «чёрной пятнице» — покупатели подарков уже охотятся за лучшими предложениями.

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Здесь цена снизилась с 399 до 299 долларов.

Половина покупателей подарков в этом году заявила, что собирается начать походы по магазинам к концу октября. Вот почему компания Target объявила на этой неделе об акционном периоде, сократив цены до 50%, — на несколько дней раньше, чем стартует ранний доступ к долгожданной распродаже в рамках подписки Amazon Prime.

КАРТЕР ЭВАНС, корреспондент CBS News: Очень похоже на гонку вооружения.

БЁРТ ФЛИКИНГЕР, руководитель консалтинговой компании в сфере ритейла Strategic Resource Group: Магазины точно ввязываются в гонку вооружения, чтобы привлечь покупателей, пока у них остались деньги, которые можно потратить на праздничные товары.

Согласно опросу, 40% покупателей заявили, что инфляция повлияет на их выбор в этом году, при этом многие решили купить меньше подарков и к тому же по скидке.

КАРТЕР ЭВАНС: На какие товары будут действовать лучшие предложения для потребителей?

БЁРТ ФЛИКИНГЕР: Высокие скидки будут на одежду, электронику, телевизоры, аудиосистемы, а также на книги.

Компания Amazon только что объявила, что в преддверии праздничной лихорадки наймёт на работу 150 тысяч работников. В то же время Walmart нанимает только 40 тысяч, потому что в этом году уже заполнил постоянные вакансии. Ожидается, что такая тенденция продолжится.

ЭНДРЮ ЧЕЛЛЕНДЖЕР, старший вице-президент компании по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas: Компаниям по-прежнему нужны дополнительные работники во время праздников, однако в этом варианте развития событий некоторые компании собираются просить людей остаться.

КАРТЕР ЭВАНС: Как вы можете с ними конкурировать?

АЛЕН ХАРИКИЕН, владелец магазина Speers TV: Мы не можем.

Для некоторых владельцев малого бизнеса, как Ален Харикиен, прогноз на праздники выглядит безрадостно. Его семья более 30 лет владеет магазином Speers TV, но он говорит, что крупные ритейлеры осложнили закупку популярных телевизоров, а ещё он не может конкурировать с их низкими ценами.

АЛЕН ХАРИКИЕН: Если я куплю телевизор Samsung за, скажем, 500 долларов, спустя неделю Amazon в лучшем случае будет продавать его за 399 долларов. Так что я потеряю 100 долларов. И это просто бессмысленно.

КАРТЕР ЭВАНС: Так что произойдёт с вашим бизнесом?

АЛЕН ХАРИКИЕН: Он обанкротится. Так что да (усмехается).

КАРТЕР ЭВАНС: Он рассказал нам, что не сможет продолжить работу магазина после конца октября. Это очень печально, потому что опрос Национальной федерации ритейлеров показывает, что покупатели подарков готовы вернуться к шоппингу после пандемии коронавируса, и многие из них отмечают, что хотят делать покупки в оффлайн-магазинах. Джон?

ДЖОН ДИКЕРСОН: Это был Картер Эванс, спасибо.

Дата выхода в эфир 08 октября 2022 года.