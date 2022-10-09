 

Одержимые страхом летать: Пугачева, Долина и другие

09.10.2022, 4:30, Разное
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Алла Пугачева

О безудержном страхе Примадонны говорят уже много лет. Перед авиарейсами ее охватывает мощная волна беспокойства. Алла Пугачева признавалась, что всегда читает молитву, когда садится в самолет. Тем временем врачи бьют тревогу: по их словам, сильный стресс может спровоцировать у пожилой звезды инфаркт или инсульт.

Лариса Долина

Жизнь королевы джаза полна приключений. Пару раз она практически чудом выжила во время перелетов. Однажды ее самолет попал в снежную бурю и чуть не разбился. А через год после этого другое судно, на борту которого находилась Лариса Долина, загорелось в воздухе.

Татьяна Буланова

Исполнительница хита “Ясный мой свет” одержима страхом летать с самого детства. Она пыталась бороться с аэрофобией разными способами, пробовала и магию, и гипноз, но безрезультатно. Взлет и посадка для нее — самые тревожные моменты, когда душа уходит в пятки. Татьяна Буланова уверена, что крепкие напитки не способны решить ее проблему.

Анжелика Варум

Супруга Леонида Агутина откровенно сообщала, что сразу несколько навязчивых страхов доставляют ей дискомфорт. Это и боязнь перелетов, и
боязнь нахождения на открытых пространствах, в толпе. Все это Анжелика Варум выносит ради профессии, которую очень любит.

Анастасия Волочкова

В начале 2022 года на всю страну прогремел скандал при участии балерины всея Руси. Звездная блондинка сцепилась со стюардом из-за отказа надевать маску на борту самолета, а затем ее задержали правоохранители. Когда конфликт разрешился, пиар-директор балерины сообщил, что Анастасия Волочкова попросту не летает трезвая, поскольку страдает аэрофобией.


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