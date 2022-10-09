После решения ОПЕК+ о сокращении добычи в США выросли цены на бензин

После того как ОПЕК+ приняла решение сократить добычу нефти на 2 миллионов баррелей в сутки, в США выросли цены на бензин, пишет CBS News. Причём, как отмечает издание, среди американских штатов самое дорогое топливо продаётся в Калифорнии, где на заправку среднегабаритного авто нужно потратить почти сотню долларов.

Поговорим теперь об усиливающихся опасениях по поводу роста цен на энергоносители. Средняя по стране цена за стандартный галлон бензина выросла за ночь на 4 цента, после того как ОПЕК+ объявила о крупном сокращении добычи нефти.

С репортажем из Калифорнии, которая столкнулась с самыми высокими в стране ценами, корреспондент CBS News Джонатан Виглиотти.

В Калифорнии сейчас на заправку среднегабаритного автомобиля нужно потратить почти сотню долларов.

ЖЕНЩИНА: Это абсурд.

Нигде нет таких высоких цен, как в Золотом штате, где только за прошедший месяц стоимость взлетела на 1 доллар 15 центов. По данным Американской автомобильной ассоциации, серьёзные еженедельные подорожания наблюдаются не только на западе, но и на Среднем Западе, и распространяются на восток — прямо к Белому дому, где президент Байден теперь противостоит решению ОПЕК о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в сутки.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Это разочарование. Мы изучаем возможные для нас альтернативы.

И в то время как до промежуточных выборов остаётся всего месяц…

ДЖОНАТАН ВИГЛИОТТИ, корреспондент CBS News: Что означают эти цены в плане грядущих выборов?

АНАЛИТИК: Как мы прекрасно наблюдали, американцев очень расстраивают высокие цены на бензин, и они испытывают некоторую клаустрофобию. Цены на бензин имеют высокий приоритет для среднестатистических американцев.

Прокатитесь по любой улице или шоссе — растущие цены на бензин бросаются потребителям в глаза. Наблюдаемый в Калифорнии рост цен на самом деле имеет мало отношения к ОПЕК. Астрономическая розничная стоимость бензина в этом штате вызвана закрытием нефтеперерабатывающих заводов, самыми высокими в стране налогами на бензин, а также строгими экологическими законами Калифорнии, которые требуют специальных газобензиновых заводов.

Вызывает потрясение серьёзная разница между тем, что платят калифорнийцы, и тем, что платят водители в таких штатах, как Техас или Джорджия. Там разница почти в два раза.

ДЖОНАТАН ВИГЛИОТТИ: В нашей стране когда-нибудь раньше существовал такой разрыв?

АНАЛИТИК: Мы никогда не наблюдали столь серьёзного разрыва между калифорнийцами и остальной страной.

ДЖОНАТАН ВИГЛИОТТИ: Начиная с завтрашнего дня здесь, в Калифорнии, штат выдаст чеки на возврат средств приблизительно 23 миллионам человек в рамках сделки на 9,5 миллиарда долларов, предоставляющей послабления для водителей. Джерика.

Многие люди в преддверии праздников ждут послаблений. Спасибо, Джонатан.

Дата публикации 07 октября 2022 года.