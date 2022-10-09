Мнение: Кшатрии рвутся на смену вайшьёв

Но, поскольку те и другие – идиоты, ничего из этого при любом исходе не получится.

На этом свежем видео Игорь Стрелков разбушевался уже не на шутку и кроет теперь не только руководство Минобороны, но по сути – и руководство страны, требуя всех уволить, посадить, расстрелять, после чего ввести «военное положение», ГКО, СМЕРШ и возродить «Детский мир» на месте нынешнего невнятного «Центрального Детского Магазина».

Пожелания серьезные (особенно последнее). Я предлагаю накинуть на эти периодические беснования Гиркина концептуальную рамку, взятую из… древнеиндийского понимания структуры общества. Напомню ее:

Брахманы — самая старшая варна (каста), куда входили жрецы, учёные, подвижники.

Кшатрии — вторая варна (каста), состоящая из прирожденных воинов, из кшатриев обычно избирали царей.

Вайшьи — торговое сословие, люди живущие в мире чистогана.

Шудры — слуги, наёмные рабочие, пролы, в общем – глубинный народ как он есть.

Россия наша уникальна, как известно, прежде всего тем, что никаких «брахманов» здесь нет и в помине – видимо, в момент создания не завезли; поэтому мы живем как-то «так», без старшей варны, или «без царя в голове». В свое время эту особенность гениально ухватил Дмитрий Быков, который в одном из своих романов (я ни одного не читал, но знаю в пересказе) по сути воспроизвел, описывая «придуманную им» структуру уже российского общества, тысячелетиями известную «индийскую схему», но – трехзвенную (без брахманов). Там у него фигурировал тот же бессмысленный и безмысленный «народ», являющийся своего рода наполнителем территории – и те же две правящие «касты», которые, однако, он обозначил как «пришлые» (то есть чуждые собственно русскому народу), которые якобы пришли откуда-то «издалека» и попеременно правили святой Русью. У Быкова это были варяги (грубые и злые вояки, которые постоянно со всеми воевали, гнали на войну самих русских шудр и выжимали из них все соки), и хозары (более обходительные, поклонники злата и чистогана, но тоже – прирожденные врали, воры и мошенники, которые также обдирали «народ» как липку). Нетрудно заметить, что быковские «хозары и варяги», с которыми он носился много лет в начале «нулевых», пытаясь объяснить через них всю русскую историю – по своему функционалу в чистом виде древние типажи кшатриев и вайшья.

И вот теперь – вопрос: а кто сейчас воюет с Украиной от имени России – кшатрии (варяги) или вайшья (хозары)? Вроде бы вопрос странный: если затеяли войнушку – то это по идее должны быть кшатрии (это же их дело!) Однако – это ж Россия, здесь всё через одно место. Очень много признаков, что в этот раз, как ни странно, войнушку затеяли и ведут как раз отечественные «вайшья»! В пользу этого говорит очень много признаков.

Во-первых – очень много с самого начала врут, жонглируют словами, выдают черное за белое, даже само слово «война» запрещают (а вайшьям, то есть бессовестным барыгам, вообще говоря, слово «война» должно быть все ж чуждо и неприятно). Во-вторых – несмотря на постоянную брехню, имеет место в принципе удивительное стремление для отечественных войн за всё платить. В итоге дошло до того, что власти в РФ норовят платить даже забритым на мобилизацию! Кажется очень странным и непривычным для тех, кто «в России живет долго» – никогда такого не бывало! Ну правильно – обычно, «как и положено», войны в РФ вели местные кшатрии, они же варяги – тупые и решительные убийцы, которым, конечно, и в голову не приходило что-то там еще и платить местным шудрам, которых они пачками гнали на убой на протяжении всей русской истории.

Но тут у нас – тот редкий случай, когда к власти проникли хозары, и они готовы платить 200 и даже 300 тысяч простым смердам; неужели из благородства?! Естественно, нет – дело, очевидно, в том, что они, следуя своей природе, считают всё в «сделках», и сделку с новобранцами – чрезвычайно выгодной для себя: они ведь дают бумажки, которые сами и печатают, «народу» в обмен на его жизнь и некоторые ништяки, которые они должны предоставить хозарам перед тем, как умереть (к примеру, село Авдеевку); то есть «сделка» у хозар (вайшьёв) тоже бесчеловечная и несправедливая, и лишь на фоне того, что обычно делали совершенно упоротые кшатрии, она кажется чем-то необычайным…

И теперь – кто такой Стрелков? Конечно, это ярчайший представитель варяжьего племени в РФ, беснующийся недо-кшатрий. И у него непримиримые противоречия с куда более умными (и намного более вороватыми) хозарами, которые сейчас в РФ «на хозяйстве» – это Шойгу с его «енералами», Кириенка с ушлыми сыновьями, семейство Патрушевых и т.п. Есть четкое ощущение, что и сам Путин у нас – все-таки хозарин по духу, если не по крови.

Будут ли кшатрии меньше воровать? Думаю, что по крайней мере на первых порах да. Народная легенда о «Лучшем Кшатрии» – это как раз Сталин, который «ходил всю жизнь в одном френче», в нем же и спал, но при этом, когда ему что-то было нужно, просто брал это и клал в карман, а если кто-то пытался возражать – приказывал немедленно убить; типичное поведение кшатрия, которое на шудр производит просто-таки магическое впечатление, они потом из поколения в поколение пересказывают, что видели настоящего Сверхчеловека.

Сейчас наши кшатрии подняли дружный вой, требуя сместить вайшьёв от руководства – и аргументируя это тем, что «вайшьи воевать не умеют» и «вообще всё сп….дили». Что, безусловно, правда. Шудры, которые в России в принципе необучаемы и всегда простодушны, как младенцы (на это еще Быков указывал) – мгновенно верят всему, что плетут кшатрии-стрелковы, и тоже начинают воинственно мычать что-то типа «А чо этот… кириенка? Чо он? Так не можно! Небось! Там еще пассажирский поезд ехал!» и прочие содержательные комментарии в поддержку.

Но вопрос в другом. То, что вайшьи не воюют – и так понятно, по определению. Но вопрос – а что, неужели наши «варяги» будут воевать лучше? – имеет парадоксальный ответ: конечно, нет! Народ-шудра не помнит (он не помнит назад дальше чем на полгода), но обученные грамоте могут прочесть в умных исторических книгах, что российские кшатрии всегда воевали крайне расточительно, кроваво и бестолково, клали народ без счета и, в качестве легкой компенсации, и сами шли на пулеметы как зомби. А в плане жестокости, садизма и полной разнузданности поведения они вообще всем давали сто очков вперед, к тому ж испытывая огромное влечение к тому, чтобы пускать людям кровь не только на фронте, но и в тылу.

Собственно, они и сейчас своих стремлений не скрывают (послушайте того же Гиркина). Есть ли смысл в России менять вайшьев на кшатриев, а хозар – на варягов? Ну, думается, только тем, кто хотел бы сдохнуть поскорее, чем жить в такой жуткой стране дальше – в этом смысле Гиркин дает более быстрые и четкие гарантии.