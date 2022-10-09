Мнение: О том, как всё было на Крымском мосту… И как будет дальше

Хотя официальных сообщений пока ещё нет, атаку на Крымский мост вряд ли можно считать чем-то иным, кроме теракта. Об этом свидетельствуют становящиеся с каждым часом всё более многочисленными подтверждения, что за взрывами, повредившими железнодорожное и автомобильное полотно, стоят украинские спецслужбы. На это же намекают и официальные представители киевских властей, а также спикеры ВСУ.

И это очередная «красная линия» для Кремля. Очередная брошенная в лицо перчатка, которую он не спешит поднять.

Так что возникают вопросы.

Для начала — как такое вообще могло произойти?

Крымский мост, движение по которому открывал лично Владимир #Путин четыре года назад — это не просто транспортная артерия. Это де-факто символ всей государственной политики РФ с 2014 года. Именно поэтому #Россия очень трепетно относилась к безопасности сооружения – его охраняли и с суши, и с моря, и с воздуха. Мост напичкан специальными инженерными заграждениями, видеокамерами круглосуточного наблюдения, радиотехническими средствами, гидроакустическими системами и средствами ПВО. Сообщалось о круглосуточном дежурстве российских военных и сотрудников спецслужб, спецчастей Черноморского флота, в том числе боевых пловцов и подводников.

Но как выяснилось, и эта многоуровневая система защиты оказалась уязвимой. Беда пришла оттуда, откуда не ждали. Согласно предварительным выводам Национального антитеррористического комитета России, взлетевшая на воздух фура, вызвавшая детонацию и взрыв цистерны с горючим на проходившем рядом железнодорожном составе, пришла с российской территории. А по сообщению СК РФ, взорвавшийся на Крымском мосту грузовик принадлежал жителю Краснодарского края. Также при взрыве погибли пассажиры следовавшей рядом легковушки — двое мужчин и женщина.

Это породило версию о том, что грузовик мог перевозить вполне «мирный», но взрывоопасный груз — например, аммиачную селитру, причём его владельца могли просто использовать. А детонатором стала та самая «легковушка»: при въезде на мост легковые авто досматривают выборочно, в отличие от грузовиков и фур. Соответственно, атака террористов-смертников.

Конечно, есть у этой версии весьма уязвимые места. Во-первых, аммиачная селитра относится к категории «опасных грузов» и поэтому транспортное средство, её перевозящее, должно использовать специальные таблички. Чего на той фуре, которую ТГ-каналы представили как «бомбу на колёсах», не наблюдалось. Во-вторых, это крайне сложная схема, требующая совпадения целого ряда случайностей, а также высокой синхронизации всех задействованных объектов и субъектов. В-третьих, такой теракт неизбежно требует сложной и длительной подготовки с участием как агентурной, так и технической разведки. В том числе — космической: необходимые данные о движении транспорта и грузоперевозках по железной дороге надёжнее и безопаснее получать с орбиты.

Но последнее обстоятельство даёт ключ к ответу и на второй вопрос: почему реакция Кремля на очевидное пересечение Киевом толстой «красной линии» была более, чем сдержанной. Даже терактом взрыв не назвали.

И ведь правда сделано всё, чтобы сразу принизить значимость события в СМИ, рутинизировать его — создать разного рода комиссии, возбудить уголовное дело… Но если действительно за взрывами стоят спецслужбы «вероятного геополитического противника», только и остаётся, что сделать вид, будто ничего особенного и не случилось. Снова спрятать голову в песок. Да «очередной террористический акт — это плохо», но ведь и «ожидаемо». Вот если бы ракета прилетела и разрушила злосчастный мост так, что восстановить невозможно, то да – поворотный момент. А так — ну не СЯО же применять, честное слово!

То есть, снова — понять, простить, забыть?

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