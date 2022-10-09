“Все упирается в деньги” – Мария Шукшина об отвратительной судебной тяжбе с родными сестрами

В прессе много писали, что старшая сестры Ольга и единоутробная сестра Екатерина Шукшины якобы оказались очень недовольны тем обстоятельством, что спектакль “Калина красная” по книге отца показывают

в театре Надежды Бабкиной. Мол, в “Русской песне” он теперь идет незаконно. И теперь сестры жалуются

на нарушение авторских прав – требуют 600 тысяч.

Екатерина Шукшина во всех интервью подчеркивает, что сюжет, показанный театром Надежды Бабкиной противоречит реальному. По ее словам режиссер спектакля захотел “уйти от Шукшина”, пояснив, что “это больно”. Но Мария Шукшина в это и вникать не собирается.

“Меня в театре даже не

посвящают в эту ситуацию – там работает целая команда юристов, – заверила актриса. – А я просто играю в этой постановке, выхожу на сцену, продолжаю выходить, несмотря на все суды. И 21 октября у меня там очередной спектакль, кстати, кстати”.

“Говоря же об авторских

правах, замечу, что они принадлежат всем нам, детям Василия Шукшина – мы наследники.

У меня 50 процентов, у других сестер – по 20 и 30, соответственно. И я считаю,

что имя и творчество Василия Шукшина надо популяризировать – надо снимать и играть по его книгам, но

не запрещать ни в коем случае. Я, конечно, пыталась говорить с сестрами, убедить их в этом, но

все проблема упирается в деньги”, – пояснила Мария Шукшина.