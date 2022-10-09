 

Сумасшествие, предательство, убийство – как герой сериала “Клан Сопрано” оказался на грани

09.10.2022, 0:40, Разное
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“Клан
Сопрано” — культовый американский сериал, повествующий о жизни мафиозного
босса Тони Сопрано в начале нулевых. Золотой век итальянской преступности позади
— старые правила игры больше не работают. Но привыкшие к роскоши кэпы, младшие по званию члены мафии, не готовы
отступать и врываются в новое тысячелетие, зацепив багаж прошлой жизни.

В самом начале
сериала Тони Сопрано неожиданно падает в обморок. Шутка ли — глава мафии на
глазах у всех не может удержаться на ногах. Что довело героя сериала “Клан
Сопрано” до грани — сумасшествие матери, предательство друзей или беспощадное
убийство врагов? Кажется, все сразу.

Вместе с обаятельным
психотерапевтом Тони будет разбирать причины своего подавленного состояния, но
только секретно: коллеги по “бизнесу” не должны знать, где проводит
время мафиози.

Проблемы не
заканчиваются за дверьми кабинета терапевта. Глава семьи Сопрано должен
продолжать вести дела, балансируя между старым укладом кэпов и новыми законами
государства. А еще сохранить брак: оставаться примерным мужем и заботливым отцом.

“Клан
Сопрано” часто сравнивают с “Крестным отцом”, ведь сюжет
крутится вокруг хитросплетенной итальянской семьи — una famiglia. Но формат сериала
позволяет заглянуть глубже в душу героев и понять, кто же на самом деле
эти дерзкие преступники.


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