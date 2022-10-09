Сумасшествие, предательство, убийство – как герой сериала “Клан Сопрано” оказался на грани

“Клан

Сопрано” — культовый американский сериал, повествующий о жизни мафиозного

босса Тони Сопрано в начале нулевых. Золотой век итальянской преступности позади

— старые правила игры больше не работают. Но привыкшие к роскоши кэпы, младшие по званию члены мафии, не готовы

отступать и врываются в новое тысячелетие, зацепив багаж прошлой жизни.

В самом начале

сериала Тони Сопрано неожиданно падает в обморок. Шутка ли — глава мафии на

глазах у всех не может удержаться на ногах. Что довело героя сериала “Клан

Сопрано” до грани — сумасшествие матери, предательство друзей или беспощадное

убийство врагов? Кажется, все сразу.

Вместе с обаятельным

психотерапевтом Тони будет разбирать причины своего подавленного состояния, но

только секретно: коллеги по “бизнесу” не должны знать, где проводит

время мафиози.

Проблемы не

заканчиваются за дверьми кабинета терапевта. Глава семьи Сопрано должен

продолжать вести дела, балансируя между старым укладом кэпов и новыми законами

государства. А еще сохранить брак: оставаться примерным мужем и заботливым отцом.

“Клан

Сопрано” часто сравнивают с “Крестным отцом”, ведь сюжет

крутится вокруг хитросплетенной итальянской семьи — una famiglia. Но формат сериала

позволяет заглянуть глубже в душу героев и понять, кто же на самом деле

эти дерзкие преступники.