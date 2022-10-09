Роза надеется – Личное мнение

Роза Сябитова, которая обрела себя в роли бабушки, выразила надежду, что её шоу вернётся в телевизор.



Фото: Соцсети

«Я понимаю, мир изменчив, жизнь не стоит на месте, и всему есть свое начало и конец. Но уверена, то, что нам дорого и любимо, должно оставаться, хотя бы для того, чтобы дать надежду и легче пройти трудности».

Короче, Розе не хватает деятельности. Хочет снова вернуться в профессию.

И действительно, Роза Сабятовна — прекрасная сваха. Знакомит всех, спрашивает про материальный достаток, сыпет мудрыми советами всем невестам подряд.

Ещё Роза задорно танцует. Вот пока Гузеевна сидит и делает презрительное лицо, баба Роза старается.

Сябитова просто уверена, что то, что дорого ей и любимо, поможет и нам. Такой самоуверенности можно лишь позавидовать.

Кому не хватает передачи Давай поженимся? Нет, ну честно ответьте — вам нужна?

—