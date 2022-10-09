От мудрой красотки до лысой брюзги: как изменилась Татьяна Васильева

В конце прошлого века Татьяна Васильева украшала немало афиш с новинками отечественного кино. В частности, актриса проявила талант в фильме “Самая обаятельная и привлекательная”. Знаменитость сыграла психолога Сусанну — эффектную покорительницу мужских сердец.

В рамках роли артистка вещала прописные истины о женском счастье. Она впечатляюще напомнила зрителю, что без труда не выловишь и рыбку из пруда, а обаяние и привлекательность начинаются с внутреннего настроя.

На экране Татьяна Васильева проявила себя мудрой красоткой, которая никогда не унывает. Грация, элегантные наряды звезды и оптимизм внушали публике доверие. Благодаря актрисе, гражданки СССР поняли, что быть хорошенькой визуально нетрудно — для этого нужно обрести внутреннюю гармонию и радоваться жизни всему вопреки.

Советы из фильма “Самая обаятельная и привлекательная” актуальны и сегодня. По сути актриса раскрыла секрет успеха для каждой женщины.

Однако спустя годы стало ясно, что гениальным советам прошлого она уже не следует. На пенсии Татьяна Васильева превратилась в самую настоящую брюзгу, которой вечно что-то не нравится. Из ее уст посыпались шокирующие обвинения в растлении, а также оскорбительные речи. Недавно артистка объявила часть россиян врагами, а еще потребовала наказать народ. В итоге ее сочли нездоровой, агрессивной и даже бесноватой.

Внутренний негатив, как следовало ожидать, отразился на внешности — актриса стала лысой. Она по доброй воле решила брить голову машинкой, чтобы не мучиться с париками. Этим причуды звезды не ограничиваются. В эфире телешоу Татьяна Васильева признавалась, что комплексует из-за старческого лица и хочет накачать в щеку ботокс.