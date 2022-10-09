 

День Иоанна Богослова: народные приметы в праздник 9 октября

09.10.2022, 0:19, Разное
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История

Иоанн Богослов заслужил особое доверие Иисуса Христа: именно его мессия попросил приглядывать за своей матерью. Проповеди Иоанна помогли множеству людей уверовать в Бога.

Разгневанные язычники отправили его на суд, где позже Иоанна Богослова подвергли пыткам. Однако ничто не причинило святому вред. Тогда император Домициан сослал его на остров Патмос, где Иоанн и жил до самой своей смерти. Он, к слову, был единственным из апостолов, кто умер от старости.

Всю свою жизнь он посвятил созданию величайших трудов:
из-под руки его увидели свет Евангелие, а также послания и откровения Иоанна Богослова.

Традиции и приметы

В день Иоанна Богослова представители искусства и иконописцы могут молиться о приходе вдохновения. Странники в сегодняшний православный праздник просят о защите от зла и темных сил.

Первый снег означает приход зимы через 40 дней. Дождь со снегом – теплый январь. Дождь – три недели будет мокро.

Закат окрасил небо в теплые цвета – будет стоять хорошая погода.

Что можно делать в день иоанна богослова

Рекомендуется закончить уборку урожая. Можно отметить окончание застольем, но аккуратно: завесив иконы, чтобы не вызвать гнев святых. Топить печь в сегодняшний церковный праздник к добру – огонь привлечет достаток и благополучие не весь следующий год.

Что нельзя делать 9 октября 2022 года

Нельзя в православный праздник нецензурно выражаться – Иоанн накажет матершинника. Нельзя появляться выпившим на улице – станете жертвой темных сил. Нельзя убираться и даже менять постельное белье – уберется и достаток. Нельзя в день Иоанна Богослова выходить из дома после 9 вечера – из дома убежит удача. Нельзя есть лук и чеснок – появятся фурункулы. Нельзя подбирать вещи и даже стоять на перекрестках – прицепится чужая беда. Запрещено открывать окна – залетит нечисть. Нельзя надевать неудобную обувь – жизненный путь будет полон неприятных сюрпризов.


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