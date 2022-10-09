Дерзко и модно: стрижка пикси-боб — идеальный вариант для любого возраста, который поможет быть в тренде

Пикси-боб – немного дерзкая и модная стрижка. Она подходит для любого возраста и поможет вам быть в тренде. Эта прическа занимает промежуточное положение между очень короткой пикси и бобом длиной до шеи. Слои коротко подстрижены сзади, а сверху создается объем. В статье мы приведем несколько идей стрижки пикси-боб.

Короткий пикси-боб с челкой

Если вы пока не готовы к очень короткой стрижке пикси, то попробуйте укороченный пикси-боб с челкой. Эта прическа мягко обрамляет лицо и выглядит очень стильно.

Изогнутой формы

Уложенная под изогнутым углом стрижка идеально подходит для тонких волос. Благодаря необычной укладке, она создает иллюзию пышной шевелюры. Слои придают прядям на макушке приподнятость и объем.

С короткими слоями

Пикси-боб с короткими слоями – элегантная и утонченная прическа. Этот стиль неподвластен времени. Он подходит женщинам разного возраста и с любой текстурой волос. Короткие слои создают объем, а длинная челка красиво обрамляет черты лица.

Андрогинная стрижка

Если вам нравится андрогинный стиль, то попробуйте эту стрижку. Вы можете стилизовать ее под ваши предпочтения. Если вы хотите сделать прическу более “мужской”, то попросите парикмахера сделать резкую и четкую линию среза на затылке. Если она будет плавной, то это добавит женственности в ваш образ.

Стрижка с острым углом наклона

В этой прическе срез волос находится под острым углом, а волосы на задней части шеи выбриты. Это придает данной модели пикси-боба экстравагантный и очень стильный вид. Такая стрижка отлично сочетается с контрастным мелированием.

Лохматый пикси-боб

Лохматый пикси-боб подходит для тонких волос. Добавление слоев и тяжелой текстуры делает шевелюру объемной и пышной.

Острый пикси-боб

Острая короткая стрижка пикси-боб не требует большого ухода. Вам достаточно слегка завить волосы с помощью плойки. Перед укладкой нанесите на шевелюру термозащитный спрей. Для закрепления прически используйте текстурный лак.

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Перевернутый пикси-боб

Перевернутый пикси-боб – это мягкая прическа А-силуэта. Чтобы получить ее, попросите парикмахера сделать короткую асимметричную стрижку с боковым пробором.

С густой боковой челкой

Пикси-боб с густой боковой челкой поможет вам создать женственный образ. Эта прическа легко укладывается с помощью мусса и фена с круглой щеткой. Чтобы она держала форму, зафиксируйте ее лаком.

Многослойная стрижка

Многослойная стрижка пикси-боб создает мягкость и текстуру. Попробуйте уложить ее асимметрично, это придаст шевелюре дополнительный объем.

Заключение

Стрижка пикси-боб требует регулярного ухода. Вам понадобится посещать салон каждые 4 – 6 недель, в зависимости от скорости отрастания волос.