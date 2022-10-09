80 процентов немцев негативно оценивают экономическое положение в стране

Четверо из пяти немцев считают, что экономическая ситуация в ФРГ складывается «плохо», пишет Focus Online, ссылаясь на опрос, проведённый Infratest Dimap. Отмечается, что столь негативное восприятие немецкой экономики последний раз наблюдалось в 2009 году.



AP

На фоне энергетического кризиса, конфликта на Украине и инфляции большинство немцев негативно оценивают экономическую ситуацию в стране, пишет Focus Online. Согласно опросу, проведённому институтом исследований общественного мнения Infratest Dimap, примерно 80% немецких граждан оценивают текущее экономическое положение в стране как «плохое».

Как отмечает издание, перед выборами 2021 года этот показатель был в два раза меньше. В последний раз немцы были столь же пессимистичны по поводу экономики в 2009 году. Лишь 20% опрошенных охарактеризовали экономическую ситуацию как «хорошую» или «очень хорошую».

Весьма пессимистично выглядят и мнения о будущем развитии, пишет Focus Online. К примеру, 53% респондентов считают, что в следующем году экономическая ситуация ухудшится. Лишь 12% верят в улучшение: неуверенность и обеспокоенность выражают 85% опрошенных, в то время как об уверенности говорят только 11%. Как отмечает издание, такого низкого уровня уверенности в ФРГ не было с 1997 года.

При этом большинство граждан более оптимистично смотрят на ситуацию на рынке труда, пишет Focus Online. 79% респондентов не боятся потерять свои рабочие места.