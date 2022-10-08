 

Хуснуллин велел восстановить освещение на Крымском мосту для ведения ремонтных работ круглосуточно

08.10.2022, 23:55, Новости дня
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Ремонтные работы на Крымском мосту решено вести круглосуточно в две смены с максимальной загрузкой, информирует кабмин по итогам оперативного совещания, которое провел вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В ближайшие часы должно быть восстановлено освещение моста. Хуснуллин подчеркнул, что в первую очередь нужно восстановить барьерные ограждения. Вице-премьер велел безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка. Срок работ назовут после инструментального обследования, которое, вероятно, продлится около суток, после чего хотят проверить физическую нагрузку, передает ТАСС.

Напомним, после теракта на Крымском мосту в рекордные сроки удалось восстановить транспортное сообщение, чему способствовала заложенная в проект феноменальная устойчивость конструкции. Открыто движение автотранспорта по неповрежденной части моста, железнодорожное движение полностью восстановили, уже проехал первый после теракта пассажирский поезд.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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