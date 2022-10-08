«Аш-Шурук» сообщила о намерении банков Египта начать работу с картами «Мир» на туристических курортах

Операции с рублем в египетских банках на туристических курортах Египта и картами российской платежной системы «Мир» могут начаться в ближайшее время, сообщают СМИ.

Как заявили источники газеты «Аш-Шурук» в сфере экономики и туризма, задержки в данном вопросе не связана с «сомнениями банков Турции по поводу применения» российской системы из-за угроз США ввести санкции. По данным «Аш-Шурук», египетские бизнесмены потребовали от ЦБ Египта как можно скорее принять рубль в качестве торговой валюты, чтобы работать в новых условиях можно было уже с началом зимнего туристического сезона, передает ТАСС.

Напомним, СМИ сообщали, что в Турции банки перестали работать с платежной системой «Мир». Российская сторона пояснила, что такое решение в Турции было принято в связи с беспрецедентным давлением США и угрозами вторичных санкций.

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