Премьер Украины Шмыгаль обещал обеспечить регионы у линии боевого соприкосновения дровами и «буржуйками»

Правительство Украины утвердило программу о закупке дров и мобильных металлических печей («буржуек»), сообщил глава кабмина Денис Шмыгаль.

Как сообщил Шмыгаль, для Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областей выделено около 15,2 млн долларов на бесплатную раздачу населению дров. «Украинские железные дороги» должны произвести 6 тыс. «буржуек» и «дополнительно заготовить 6 тысяч кубов дров для Херсонской области». Поясняется, что Киев предпринял данный шаг из-за угрозы повреждения инфраструктуры в результате боевых действий. Шмыгаль сказал, что такие меры нужны, если «коммунальщики не успеют восстановить отопительную инфраструктуру», передает РИА «Новости».

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