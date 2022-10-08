 

Психологи рассказали об опасности притворного дружелюбия

08.10.2022, 23:50, Разное
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Научные сотрудники Университета Нью-Гемпшира рассказали, что притворное дружелюбие существенно повышает риск эмоционального выгорания у людей.

В процессе исследовательской работы авторы проанализировали результаты опроса более 160 работников сферы обслуживания. Участники в течение десяти дней оценивали свое настроение и продуктивность во время работы.

Таким образом, стало известно, что люди, которые вынужденно ведут себя дружелюбно, чаще других к концу рабочего дня чувствовали себя истощенными. Также отмечается, что такие же выводы психологи сделали после серии тестирований с участием студентов.


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