Психологи рассказали об опасности притворного дружелюбия

Научные сотрудники Университета Нью-Гемпшира рассказали, что притворное дружелюбие существенно повышает риск эмоционального выгорания у людей.

В процессе исследовательской работы авторы проанализировали результаты опроса более 160 работников сферы обслуживания. Участники в течение десяти дней оценивали свое настроение и продуктивность во время работы.

Таким образом, стало известно, что люди, которые вынужденно ведут себя дружелюбно, чаще других к концу рабочего дня чувствовали себя истощенными. Также отмечается, что такие же выводы психологи сделали после серии тестирований с участием студентов.