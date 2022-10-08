Капитальный ремонт дома стал причиной свалки в Невском районе Петербурга — СМИ

В Петербурге проводится капитальный ремонт дома №40 на улице Подвойского в Невском районе. Однако последствия для местных жителей стали кошмаром. Организация, которая несет ответственность за работы, не вывозит строительный мусор, тем самым превратив жилую территорию в свалку. Кроме того, рабочие сломали несколько деревьев, пишут очевидцы в группе «Дежурный по Питеру».

«Идет капремонт дома. Месяц терпим грязь, поломаны деревья, за собой не убирают. Это на улице Подвойского 40 корпус 1. Куда обратиться, чтобы навели порядок», — жалуется один из петербуржцев.

В комментариях под записью горожане порекомендовали автору поста написать соответствующее обращение в Жилищную инспекцию и Комитет по благоустройству, а после – в городскую прокуратуру. Петербургские журналисты неоднократно обращали внимание, что жалобы на капремонт одни из самых распространенных в городе.

Напомним, что Фонд Капитального ремонта неоднократно либо срывал сроки проведения работ, либо выполнял их недобросовестно. Несмотря на это, Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым продолжает каждый год выделять ФКР миллионы рублей, закрывая глаза на нарушения.