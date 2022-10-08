Будьте осторожны! Эти продукты могут вызвать аллергию желудка

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов на своей странице во “ВКонтакте” написал, что целая группа заболеваний ЖКТ имеет аллергическое происхождение. Например, эозинофильный эзофагит (аллергическое воспаление пищевода), эозинофильный гастрит, эозинофильный энтерит в кишечнике.

В таких случаях необходимо соблюдать определенную диету, из которой на время следует исключить шесть продуктов: молоко, пшеница, соя, яйца, орехи, рыба и морепродукты. По словам Вялова, эти продукты исключаются все вместе, однако потом вводятся в рацион по одному, чтобы проверить, что именно вызывает аллергию.

“Скорее всего, это какая-то одна группа продуктов. Именно ее нужно исключить, а остальные пять кушайте на здоровье!”, – успокоил врач.

Мол, этот метод позволяет избежать регулярного приема специальных препаратов, которые, кстати, могут быть небезопасны. Отказавшись от определенного продукта, многие пациенты чувствуют себя лучше уже на второй месяц. У них выявляются положительные изменения в тканях слизистой оболочки пищевода, они перестают жаловаться на трудное глотание. При такой динамике, конечно, не стоит забывать о лечении самого органа, поэтому помощь специалиста необходима.