Винтажные со стрелкой и с забавным геометрическим принтом: как эффектно вписать колготки в свой образ для вечеринок

В список трендов 2022-2023 года вошла красивая и всегда необходимая в прохладную погоду вещь, которая способна идеально завершить любой аутфит с платьем или юбкой. Вероятнее всего, вы уже догадались, что речь пойдет о модных колготках.

Многие девушки ошибочно считают их простой и незаметной деталью образа. В действительности от них зависит целостность и гармоничность всего лука. В статье мы расскажем, какие трендовые колготки стоит приобрести в 2022 году.

Черная классика и кокетливые модели

Неподвластные времени классические черные колготки всегда остаются актуальными вне зависимости от погоды. Чтобы лук для вечеринки с черными колготами выглядел по-особенному стильно, стоит дополнить его темной обувью на каблуке.

Если вы хотите добавить своему образу немного пикантности и игривости, то лучше всего для этого подойдут модели с тонкой вертикальной полосой, расположенной либо спереди, либо сзади.

Разноцветное настроение

В этом сезоне не остались незамеченными и стильные цветные колготки. Которые заслуженно заняли свое место среди трендов 2022-2023 года. Они являются идеальным вариантом для создания элегантных однотонных тотал-луков или стильных аутфитов колор-блок. В этом сезоне стилисты рекомендуют обратить внимание на такие оттенки как: розовый, желтый, фисташковый, синий и сиреневый.

Стильный горошек

Уже несколько сезонов подряд этот тренд остается в моде. В не зависимости от стиля изящные черные колготки в горошек отлично дополнят любой образ. Они достойно украсят и вечерний, и повседневный, и офисный аутфит, придавая луку элегантности и легкой кокетливости.

Немного блеска

Не менее трендовыми в 2022 году являются мерцающие колготки. Наиболее эффектно они смотрятся в черном исполнении и гармоничнее всего комбинируются с однотонными платьями. Любой вечерний образ модели, украшенные стразами, дополнят невероятной элегантностью и безупречностью.

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Винтажные колготки

Сегодня одной из самых актуальных и женственных моделей являются стильные колготки в привлекательном ажурном исполнении. Они способны любой образ сделать максимально женственным и изысканным, а интересные и оригинальные узоры обязательно привлекут внимание к красивым ножкам.

Колготки в сетку

У многих колготки в сеточку ассоциируются с пошлостью, но такой эффект возможен только в случае неудачно подобранного аутфита. Поэтому, чтобы образ получился элегантным и стильным, стоит уравновесить колготки какими-то объемными вещами, например, маскулинным пиджаком. Также колготы в сеточку идеально дополнят вечерние луки total black с кожаной юбкой, массивной обувью, принтованным платьем миди или с денимом.

Геометрические узоры

В этом сезоне геометрический принт на колготках стал трендом, поэтому вы смело можете делать на него ставку. Такие модели идеально дополнят любой вечерний образ, сделают его изящным и стильным. За счет геометрического рисунка на колготках аутфит будет выглядеть дорого, изысканно, модно и уникально.