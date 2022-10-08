 

Onet – в Польше призвали бойкотировать боксёрские соревнования с россиянами и белорусами

08.10.2022, 22:35, Разное
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Боксёров из РФ и Белоруссии допустили к международным соревнованиям. С этим «глупым» решением категорически не согласен вице-президент Польской ассоциации бокса Мачей Демель. В беседе с порталом Onet он предупреждает, что, скорее всего, во имя солидарности польские спортсмены сделают выбор в пользу бойкота, то есть откажутся от состязаний рядом с россиянами и белорусами.


AP

Всемирная федерация бокса объявила, что спортсмены из РФ и Белоруссии смогут принимать участие во всех мероприятиях под её эгидой. Вероятнее всего, это политическая игра главы Международной ассоциации бокса россиянина Умара Кремлёва, который возглавил этот пост в мае этого года. Известно, что он поддерживает Владимира Путина, пишет Onet. 

«Я не согласен с решением вернуть россиян и белорусов», — говорит порталу вице-президент Польской ассоциации бокса Мачей Демель. «Я думаю, что взгляды всего польского руководства будут схожи с моими. Мы не можем дать своё согласие на выступления игроков из РФ и Белоруссии. Большинство стран, состоящих в организации, ранее проявляли солидарность. Я верю в то, что мы сумеем сохранить нашу общую позицию», — подчёркивает он. 

«Одно дело поддержать кандидата на должность от данной страны, а другое — допустить сборную из страны, которая начала весь этот ад», — объясняет Демель. «Мы точно не будем ничего предпринимать, что будет идти вразрез с общей позицией других стран. Наши игроки в чемпионатах или спортивных соревнованиях такого типа, где будут выступать русские и белорусы, скорее всего, принимать участия не будут. Я точно буду выступать против», — заявляет он.

В беседе с изданием президент Польской ассоциации признаёт, что в качестве меры предосторожности он обратится к Министерству спорта Польши, чтобы оно дало свою оценку ситуации. «Мы поступим так, как порекомендует нам орган, сотрудничающий с нами. Однако я полагаю, что мы все однозначно будем бойкотировать такого рода мероприятия», — подчеркнул Мачей Демель.

С 14 октября в Черногории будет разыгран женский чемпионат Европы, и поляки примут участие, потому что россиян и белорусов ещё не будет. Следующее соревнование – чемпионат мира среди юниоров, где Международная ассоциация бокса имеет большое влияние. «Именно этого мероприятия я больше всего опасаюсь. Я надеюсь, что кто-то одумается, даст обратный ход этому неразумному решению — и мы сможем вместе с остальной Европой принять учатие», — рассказывает Демель. 

Он указывает на то, что на возвращение россиян и белорусов в Европе смотрят по-разному. Польша находится в контакте с другими федерациями. Скорее всего, её позицию разделят Литва, Германия, Нидерланды и вся Скандинавия. Что касается бывших стран СССР, то есть Армении, Азербайджана и Грузии, то, по словам Демеля, они могут занять другую сторону. «Меня лично интересует юг Европы. Сербы могут встать в оппозицию, но мне интересно, как отреагируют хорваты, словенцы и черногорцы», — рассуждает он. 

Демель признаёт, что это всё большая политика. «Но в целом я считаю, что возвращать россиян и белорусов — глупое решение», — резюмирует он.

 


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