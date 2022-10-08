 

Специалисты улучшили перовскитные солнечные панели

08.10.2022, 22:25, Разное
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Главным недостатком современных солнечных панелей является быстрая деградация и низкая устойчивость к коррозии. В рамках новой исследовательской работы международная команда ученых нашла метод, позволяющий решить эту проблему.

Специалисты предложили технологию стабилизации перовскитных батарей и повышения их коррозионной устойчивости. Для этого планируют использовать максены, также известные как двумерные карбиды или нитриды переходного метла.

По словам экспертов, новую технологию можно будет с легкостью адаптировать к массовому производству солнечных элементов.


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