Специалисты улучшили перовскитные солнечные панели

Главным недостатком современных солнечных панелей является быстрая деградация и низкая устойчивость к коррозии. В рамках новой исследовательской работы международная команда ученых нашла метод, позволяющий решить эту проблему.

Специалисты предложили технологию стабилизации перовскитных батарей и повышения их коррозионной устойчивости. Для этого планируют использовать максены, также известные как двумерные карбиды или нитриды переходного метла.

По словам экспертов, новую технологию можно будет с легкостью адаптировать к массовому производству солнечных элементов.