Чем раскрасить осенне-зимний гардероб: три совета от стилиста

Сезон осень-зима

2022 — это яркое продолжение трендов прошлых лет. Кожа, джинса и мех — в этом

году улицы будут пестрить обилием материалов и принтов. Стилист Юлия Гагуа

подготовила три универсальных совета, как не потеряться в обилие фактур и

трендов, но расскрасить осенне-зимний гардероб.

Анималистичные принты

Еще в прошлых

сезонах животные принты перешли с модных показов на улицы городов. В 2022 году

тренд никуда не ушел, а только набрал силу. Смелые модники могут выбрать

верхнюю одежду с принтом зебры или леопарда. Для более скромного образа

подойдут аксессуары с пятнышками или полосками — сумки, шарфы или перчатки.

Тотал кожа

Кожа — это не

только главный хедлайнер модных показов этого сезона, но и отличный

осенне-зимний материал. За ней легко ухаживать даже в самую грязную погоду.

Кожаные брюки, кожаный тренч и сумка-тоут — и вот образ собран.

А в сухие дни

можно выбрать образ полегче из тотал джинсы. Образ выйдет более расслабленным и

не таким кричащим, как кожа. Старайтесь выбирать изделия одной фактуры, чтобы

композиция держалась.

Яркие цвета

Конечно, не

обойдется без классического приема — добавить в образ яркие цвета. Юлия

советует присмотреться к цвету фуксии и оранжевому. Эти оттенки не уступают

друг другу и отлично сочетаются с классическим бежевым и черным.

“Стиль и моду

мы себе диктуем сами. Это идет изнутри каждого человека. Нужно выбирать то, что

нравится, к чему лежит душа”, — напоминает стилист.