 

Telegraph – Макрон упрекнул Байдена за предупреждение о возможном «ядерном Армагеддоне»

08.10.2022, 21:10, Разное
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Президент Франции Эммануэль Макрон упрекнул Джо Байдена за его слова о возможном «ядерном Армагеддоне», пишет The Daily Telegraph. Как отмечает издание, французский лидер заявил о необходимости проявлять благоразумие, комментируя подобные вопросы.


AP

Президент Франции Эммануэль Макрон упрекнул американского лидера Джо Байдена после того, как последний предупредил о возможном «ядерном Армагеддоне», пишет The Daily Telegraph. В частности, глава Белого дома заявил, что Владимир Путин не шутит, говоря о возможном применении ядерного оружия.

«Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времён Кеннеди и кубинского ракетного кризиса», — заявил президент США, выступая в пятницу на частном мероприятии.

В ответ на это высказывание Макрон отметил: «Мы должны с благоразумием говорить, комментируя такие вопросы».

Между тем, как отмечает The Daily Telegraph, официальные лица, работающие в сфере национальной безопасности США, после заявлений Байдена всячески пытались заверить союзников Вашингтона и американский народ в том, что слова главы Белого дома не были основаны на каких-либо новых разведданных о готовности российского лидера применить ядерное оружие на Украине, пишет The Daily Telegraph.


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