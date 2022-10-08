 

FAZ – в КНДР объяснили пуски ракет необходимостью защищаться от США

08.10.2022, 21:10, Разное
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Тестовые пуски баллистических ракет с территории КНДР были продиктованы необходимостью защиты от военных угроз со стороны США, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на слова представителя северокорейских авиационных властей. Как отмечает издание, резолюции ООН запрещают Пхеньяну проводить подобные тесты.


AP

В КНДР заявили, что недавние пуски ракет были связаны с необходимостью принять меры самообороны против США, пишет Frankfurter Allgemeine. По словам официального представителя северокорейских авиационных властей, в рамках ракетных испытаний речь идёт о «защите безопасности страны и регионального мира от прямых военных угроз США, продолжающихся уже более полувека».

Издание напоминает, что на прошлой неделе КНДР запустила несколько баллистических ракет, невзирая на жёсткие протесты ряда стран. Более того, в минувший вторник Пхеньян впервые за пять лет запустил ракету средней дальности над японскими островами.

Реагируя на инциденты, США отправили в региональные воды свой авианосец «Рональд Рейган». Как отмечает Frankfurter Allgemeine, соответствующие резолюции ООН запрещают КНДР испытания баллистических ракет любой дальности, если они способны нести ядерные боеголовки. 


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