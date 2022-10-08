Новое лекарство замедлило развитие болезни Альцгеймера

Британские специалисты поделились результатами новой исследовательской работы, в процессе которой была проверена эффективность нового лекарственного средства. Препарат эффективно приостановил ухудшение когнитивных функций у пациентов с болезнью Альцгеймера.

В эксперименте участвовало 1800 человек с болезнью Альцгеймера. Участников разделили на группы, первая из которых получала новый препарат, а вторая — плацебо.

Таким образом, спустя 18 месяцев специалисты заметили, что благодаря уникальному лекарственному средству прогрессирование заболевания замедлилось. Однако у некоторых добровольцев появились побочные эффекты: отеки и кровоизлияния в головной мозг.