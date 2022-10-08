Перчатки из презервативов и платья из лифчиков: что мировые бренды предлагают носить в следующем году?

Столица Франции традиционно стала финальной площадкой для показов мировых брендов и местом встречи истинных поклонников fashion-индустрии. Модные дома представили весенне-летние коллекции следующего года, а некоторые из них умудрились не просто удивить, а повергнуть в шок гостей своих шоу.

Жидкое платье

Настоящий перформанс, который

сейчас обсуждают даже далекие от мира моды люди, устроил бренд Coperni. В разгар

показа на подиум вышла полуголая Белла Хадид и вальяжной походкой, прикрывая нагую грудь, направилась к краю, где ее уже ждали с распылителями.

Тело манекенщицы покрыли веществом

белого цвета, на первый взгляд похожим на обычную краску. Но все оказалось намного интереснее. За считанные

минуты жидкость на модели превратилась в элегантное вечернее платье

из эластичной ткани.

Автором столь инновационного предмета гардероба стал

дизайнер Манель Торрес, создав жидкий состав Fabrican из

хлопковых и синтетических волокон, которые моментально затвердевают на теле.

Сумка-рукав и сумка-чипсы

Моделям,

работающим с модным домом Balenciaga, конечно, не позавидуешь: его глава Демна Гвасалия любит

устраивать манекенщикам испытания в виде снежной бури или грязи под ногами, а также надевать на них весьма самобытные образы.

На этот раз дизайнер изобрел аксессуары,

которые в Сети уже окрестили “самыми уродскими”. Впрочем, это в духе Balenciaga.

На подиуме появилась сумка с рукавом вместо ручки. Кажется, что к такой новинке еще можно

отнестись с пониманием. А вот кто из инфлюенсеров решится выйти на улицу с

сумкой в виде упаковки чипсов – большой вопрос.

Хотя вспоминается время, когда

итальянский бренд Bottega Veneta представил сумку-пельмень. Несмотря на

неоднозначную реакцию публики, аксессуар все же стал трендом.

Перчатки из презервативов

На подиуме Недели моды

показали свои коллекции и эко-ориентированные бренды. Особенно отличился Botter,

который представил перчатки из…презервативов! Прежде чем надеть на руки моделей,

в них влили воду. Выглядит, конечно, сюрреалистично, однако даже если наполнить такой вариант экологичных перчаток кипятком, то, к примеру, россиян он вряд ли спасет от сурового климата.

Платье из бюстгальтеров

Шведская марка Hodakova, которая создает одежду из переработанных

материалов, кажется, воспользовалась уходом из моды бюстгальтеров. Пока у

многих женщин они пылятся в шкафу, бренд придумал им применение и создал

платье, целиком состоящее из лифчиков. Изобретение, конечно, очень экологичное,

но больше смахивает на огромный поп-ит.