 

Перчатки из презервативов и платья из лифчиков: что мировые бренды предлагают носить в следующем году?

08.10.2022, 20:07, Разное
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Столица Франции традиционно стала финальной площадкой для показов мировых брендов и местом встречи истинных поклонников fashion-индустрии. Модные дома представили весенне-летние коллекции следующего года, а некоторые из них умудрились не просто удивить, а повергнуть в шок гостей своих шоу.

Жидкое платье

Настоящий перформанс, который
сейчас обсуждают даже далекие от мира моды люди, устроил бренд Coperni. В разгар
показа на подиум вышла полуголая Белла Хадид и вальяжной походкой, прикрывая нагую грудь, направилась к краю, где ее уже ждали с распылителями.

Тело манекенщицы покрыли веществом
белого цвета, на первый взгляд похожим на обычную краску. Но все оказалось намного интереснее. За считанные
минуты жидкость на модели превратилась в элегантное вечернее платье
из эластичной ткани.

Автором столь инновационного предмета гардероба стал
дизайнер Манель Торрес, создав жидкий состав Fabrican из
хлопковых и синтетических волокон, которые моментально затвердевают на теле.

Сумка-рукав и сумка-чипсы

Моделям,
работающим с модным домом Balenciaga, конечно, не позавидуешь: его глава Демна Гвасалия любит
устраивать манекенщикам испытания в виде снежной бури или грязи под ногами, а также надевать на них весьма самобытные образы.

На этот раз дизайнер изобрел аксессуары,
которые в Сети уже окрестили “самыми уродскими”. Впрочем, это в духе Balenciaga.
На подиуме появилась сумка с рукавом вместо ручки. Кажется, что к такой новинке еще можно
отнестись с пониманием. А вот кто из инфлюенсеров решится выйти на улицу с
сумкой в виде упаковки чипсов – большой вопрос.

Хотя вспоминается время, когда
итальянский бренд Bottega Veneta представил сумку-пельмень. Несмотря на
неоднозначную реакцию публики, аксессуар все же стал трендом.

Перчатки из презервативов

На подиуме Недели моды
показали свои коллекции и эко-ориентированные бренды. Особенно отличился Botter,
который представил перчатки из…презервативов! Прежде чем надеть на руки моделей,
в них влили воду. Выглядит, конечно, сюрреалистично, однако даже если наполнить такой вариант экологичных перчаток кипятком, то, к примеру, россиян он вряд ли спасет от сурового климата.

Платье из бюстгальтеров

Шведская марка Hodakova, которая создает одежду из переработанных
материалов, кажется, воспользовалась уходом из моды бюстгальтеров. Пока у
многих женщин они пылятся в шкафу, бренд придумал им применение и создал
платье, целиком состоящее из лифчиков. Изобретение, конечно, очень экологичное,
но больше смахивает на огромный поп-ит.


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