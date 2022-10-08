Причиной массового сбоя в железнодорожном сообщении на севере ФРГ стал саботаж

Министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг заявил, что массовая отмена железнодорожных рейсов на севере Германии произошла из-за нацеленного саботажа, пишет Das Erste. Отмечается, что был дважды перерезан кабель, отвечающий за радиосвязь между поездами.



AP

Причиной массовой отмены железнодорожных рейсов на севере Германии стал саботаж, пишет Das Erste, ссылаясь на заявление министра транспорта ФРГ Фолькера Виссинга. По его словам, в двух разных местах был перерезан кабель: Виссинг подчеркнул, что речь идёт о преднамеренной акции. Политик также рассказал, что мотивы саботажа пока не установлены.

Das Erste напоминает, что ранее о саботаже заявили в немецких железных дорогах (Deutsche Bahn). «По причине саботажа кабелей, необходимых для движения поездов, мы вынуждены сегодня приостановить железнодорожное сообщение на севере примерно на три часа», — приводит издание слова официального представителя Deutsche Bahn.

В Deutsche Bahn пояснили, что перерезание кабелей привело к нарушению в работе радиосвязи между поездами, отметив, что без радиосвязи невозможно осуществлять управление движением составов, пишет Das Erste. В итоге перебоями в движениях поездов оказались затронуты города Гамбург и Бремен, а также федеральные земли Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония.

Deutsche Bahn также объявили, что все купленные на 8 октября билеты будут действовать ещё неделю с момента устранения неисправностей, пишет издание. Те граждане, кто не захочет воспользоваться билетами, смогут их сдать и получить компенсацию, отмечает Das Erste.