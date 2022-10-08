Украинские “неонацисты” устроили турне по США, чтобы добиться расположения Вашингтона

Не так давно Соединённые Штаты посетили представители радикальной организации «Азов»*. По словам её руководства, они встретились с десятком законодателей, которые пообещали отменить инициативу, запрещающую поставлять американское оружие и тренировать украинских неонацистов, пишет обозреватель Grayzone Мосс Робсон.



AP

На днях Соединённые Штаты посетила делегация украинского неонацистского движения «Азов»*. Их визит совпал с мифотворчеством американских мейнстримовых СМИ, которые пытаются обелить радикальную организацию, а The New York Times даже назвала её «прославленной», пишет обозреватель Grayzone Мосс Робсон.

По его словам, на фоне турне «Азова» появилось больше информации о деятельности украинских ультранационалистов в Америке. В том числе об их усилиях по отмене запрета конгресса на поставку оружия и обучение членов организации.

Возглавлял делегацию один из основателей полка «Азов» Георгий Купарашвили. По его словам, группе удалось побеседовать с десятками законодателей. Среди тех, кто лично встретился с украинскими неонацистами на Капитолийском холме, оказался член палаты представителей Адам Шифф, который в эпоху Трампа играл ключевую роль в раздувании «рашагейта» и требовал поставок наступательного американского оружия для Киева, обращает внимание автор статьи.

Половина делегации, включая Купарашвили, выступила перед многочисленной аудиторией в одной из церквей Детройта. Мероприятие транслировала созданная в этом году лобистская организация «Украинско-американский комитет по кризисному реагированию Мичигана» (UACRCM).

Среди наиболее видных украинских националистов, присутствовавших на мероприятии, был Борис Потапенко. Он является членом UACRCM и международным координатором основанной Степаном Бандерой экстремистской Организации украинских националистов (ОУН-Б), которая сотрудничала с нацистской Германией на протяжении большей части Второй мировой войны.

Купарашвили выступал перед собравшимися на английском языке, уделив особое внимание успехам делегации «Азова» в Вашингтоне: «Мы пошли к сенаторам, конгрессменам от обеих партий. Честно говоря, большинство тех, с кем мы встречались — их было человек 50, в том числе главы их фракций, — все поддержали на 100 процентов. Они принялись работать прямо при нас, брали трубку и начинали звонить в разные инстанции, которые могут оказать влияние».

Он также предсказал, что в этом году конгресс отменит запрет на поставки оружия и обучение украинских неонацистов. При этом Купарашвили раскритиковал политиков, которые препятствовали его движению, судя по всему, подразумевая двух конгрессменов: Ро Ханну, благодаря которому американский парламент ограничил поддержку «Азова», и Макса Роуза, который в 2020 году призвал Госдепартамент объявить полк «иностранной террористической организацией».

По словам Купарашвили, конгресс не стали вникать в инициативу, которая налагает запрет на помощь «Азову», и поэтому продлил её. «Как говорят конгрессмены и сенаторы, этот законопроект рассчитан до 2025 года. Но они не собираются ждать до 2025-го, а в этом году всё исправят, уберут его», — заверил он аудиторию.

Перед выступлением Купарашвили организаторы мероприятия провели аукцион от имени благотворительного проекта «Азов» и собрали более $33 тыс. Последними лотами стали три нашивки полка с изображением нацистского рунического символа «вольфсангель», также известного как «волчий крюк».

Перед началом торгов Купарашвили настаивал на том, что всё не то, чем кажется. «Если вы знаете, там есть символ, — заявил он, постукивая по нашивке на левом плече, — который я сейчас объясню, потому что они называют нас нацистами и несут прочее дерьмо». В этот момент он делано прикрыл рот рукой и сказал: «Простите, за выражение. Ха!»

«На самом деле это две буквы, две латинские буквы, N и I. N означает National; I — Idea. National Idea. Национальная идея. Это лозунг нашего полка», — попытался оправдаться сооснователь «Азова», добавив, что в тяжёлые времена все страны сплачиваются вокруг националистов.

«Для нас национальная идея — это Украина. Если им не нравится Украина и наша национальная идея, чёрт с ними!» — подчеркнул Купарашвили, фактически признав, что тоталитарная украинская концепция «нациократии» близка к идеям западных белых неонацистов.

По мнению Робсона, заявления Купарашвили фактически подрывают попытки Киева и Запада «деполитизировать» организацию. «Сооснователь полка не смог даже правдоподобно изложить события: то ли они «избавились» от крайне правых элементов, то ли у них их никогда не было», — отмечает публицист.

Перед аукционом Купарашвили заявил, что раньше нашивки с «волчьим крюком» могли носить только члены организации, но он разрешил зрителям делать ставки, потому что «теперь все вы — «Азов». Он также призвал победителей торгов отнестись к покупке «ответственно» и отстаивать национальную идею Украины.

Спустя два дня в Украинском институте современного искусства в Чикаго состоялся очередной благотворительный аукцион «Азова», спонсором которого выступило возглавляемое бандеровцами иллинойсское отделение Украинского комитета конгресса Америки (UCCA). Её самый влиятельный участник Павел Бандривский сфотографировался с бойцами полка.

На этом мероприятии выставляли боевое знамя «Азова», которое, по-видимому, пустили с молотка, дав обещание, что каждый выживший член полка оставит на нём свою подпись «после победы». На встрече также выступили генеральные консулы Германии и Польши.

После возвращения в Вашингтон вся делегация прибыла в Стэнфордский университет. В какой-то момент к ним заглянул «известный своим слабоумием» местный профессор и бывший посол Майкл Макфол, чтобы выразить свою поддержку Украине.

Примечательно, что ранее в этом году Стэнфордский центр международной безопасности и сотрудничества (CISAC) опубликовал подробный отчёт, в котором называл «Азов» «ультраправой националистической сетью». Очевидно, Макфол, который руководит CISAC, был не против попозировать на фоне неонацистского символа, спроецированного за его спиной, полагает автор статьи.

«Возможно, это была не последняя, но вполне уместная остановка делегации «Азова» в США. Стэнфордский университет находится по соседству с избирательным округом Ро Ханны. Именно его ограничения на поддержку США полка «Азов» должны быть сняты в этом году, если верить словам одного из спикеров мероприятия. Но в наши дни, возможно, даже сам Ханна не станет возражать против этого», — заключает Мосс Робсон.

* Батальон «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.