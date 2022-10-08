Мнение: Илон Маск за единый Китай, захват Тайваня к 2027 году и китайцы о катастрофе Европы

1. Илон Маск продолжает свои заигрывания со сторонниками «партии мира» на Западе. Ранее он поддержал идею признания Крыма российским, а теперь предлагает признать Тайвань китайским (ссылка):



Конфликт за Тайвань неизбежен, и он очень дорого обойдется мировой экономике. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в интервью Financial Times.

Бизнесмен предложил решение этого вопроса — сделать Тайвань специальной административной зоной Китая по примеру Гонконга. «Я бы рекомендовал продумать, как наделить Тайвань статусом специальной административной зоны, хотя это, возможно, не всех устроит», — отметил он. По мнению Маска, условия такого соглашения могли бы быть более мягкими, чем в Гонконге.

Миллиардер также оценил ущерб от возможного тайваньского конфликта — он считает, что потери могут составить около 30 процентов ВВП мировой экономики.

2. Официальная позиция США по тайваньскому вопросу выглядит двойственной. Они одновременно не признают независимость Тайваня, но при этом грозятся воевать за Тайвань с Китаем (ссылка):



Президент США Байден объявил, что военные США готовы если что защищать Тайвань от китайских военных.

Заявление состоялось в следующей форме: в ходе интервью CBS корреспондент спросил, «Будут ли силы США, американские мужчины и женщины, защищать Тайвань в случае китайского вторжения». «Да, если на самом деле будет беспрецедентная атака», — ответил Байден. После чего, уже традиционно, выдвинулась пресс-служба Белого дома со словами «политика США в отношении Китая и Тайваня не изменилась».

Политика эта, напомним, состоит в том, что официально США признают единый Китай, а Тайвань в качестве независимого государства не признают — но одновременно Тайвань вооружают и на вопрос, ввяжутся ли США в случае чего в войну с КНР за остров, не отвечают ни да, ни нет, не обещая ничего и не исключая такой возможности. В случае с новым заявлением Байдена речь идёт опять-таки об очередном «если», из которого не следует ничего стопроцентно обязующего.

В американском ЦРУ заявили, что Китай намеревается «захватить Тайвань к 2027 году» (ссылка). Очевидно, такими заявлениями США подзуживают китайцев.

Конечно, Китай хочет вернуть себе Тайвань, но предпочёл бы сделать это мирным путём, в рамках развития политики «одна страна – две системы». Проблема в том, что США намеренно поддерживают и спонсируют тех тайваньских политиков, которые проводят линию «Тайвань – не Китай» со всеми вытекающими последствиями. Так что если война на Тайване и вправду начнётся, главная вина за неё будет лежать на американских властях.

Что же касается двойственности американской политики, то это так называемая «тактика нарезания салями». На словах делать вид, будто все договорённости соблюдаются, будто США за мир, а на практике постепенно накачивать Тайвань оружием и готовить его к открытому бунту против Китая. Как говорят в США, дипломатия — это искусство говорить «хорошая собачка», пока вы ищете подходящий камень.

3. Китайцы жалеют европейцев, оказавшихся в американском рабстве (ссылка):

Абсолютная зависимость Европы от США может привести к катастрофе не только для них, но и для всего мирового сообщества. Об этом пишет китайское издание Global Times.

«Это абсолютная трагедия для Европы, что ее зависимость от Вашингтона возросла до такой степени, когда приходится плясать под дудку по вопросам, касающимся отношений с Москвой», — говорится в публикации.

В Global Times предрекли «ужасный дисбаланс» в геополитике, что помешает нормализовать ситуацию на Украине.

В статье также отмечается, что именно по указу США европейские страны сделали своей главной задачей борьбу с «российской угрозой», забыв об экономических интересах. Кроме того, Соединенные Штаты, уверены в Китае, используют Европу, чтобы избежать худшего сценария экономического кризиса в своей стране. Европу авторы публикации назвали «очередным куском мяса на разделочной доске США».

Вероятно, китайцы не будут слишком огорчены, если европейская промышленность загнётся, а её нишу на мировых рынках займёт промышленность китайская. С другой стороны, Евросоюз является одним из главных покупателей китайских товаров, и его экономический крах может заметно навредить Китаю.