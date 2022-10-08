Семья из Подмосковья, выбравшаяся из бункера впервые с 2012 года, после просмотра новостей решила вернуться обратно

В Подмосковье жители панельного дома встретили своих соседей спустя десять лет изоляции. Выяснилось, что после планируемого апокалипсиса в 2012 году семья планировала прожить ровно десять лет под землёй.

Просидев всё это время в бункере, люди выбрались наружу, после чего приняли решение вернуться в свой старый дом. Первым делом постояльцы включили телевизор, чтобы посмотреть новости и другие передачи. Проведя весь день, переключаясь между телеканалами «Россия-1» и «Россия-24», главой семейства было принято решение о возвращении в бункер.

На следующий день на домашний адрес пришло три повестки – для отца и двух совершеннолетних детей. Попытка найти их не увенчалась успехом. Никто из соседей не смог узнать местонахождение бункера. Все трое объявлены в федеральный розыск.

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