Мнение: Взорвали Крымский мост… Слегка

Мда, у вас тут на секунду не отвлечешься! Субботнее утро – и вот теперь “сюрприз” с Крымским мостом. Который, как я понимаю, помимо чисто декоративного имеет нынче и большое военное значение – через него “с материка” гонят военные эшелоны для снабжения всем необходимым херсонской группировки российских войск.

Украинцы давно (да можно сказать, с момента постройки) грозились что-нибудь с ним сделать – а им в ответ важно отвечали, что мост, дескать, “надежно прикрыт с моря и с воздуха”, и “никто не покусится”. Но вот – сделали. Прилетела, так сказать, жирная первая ласточка. Просто диверсия.

Мост жалко, честно скажу. Я люблю полезные и красивые, к тому ж сложные инженерные сооружения – они как-то наполняют гордостью за род человеческий. Да и вообще – в конце концов, его нам весь Евросоюз сначала проектировал, а потом строил. Шикарный же мост! Такой сложности гражданских сооружений во всей России – раз-два и обчелся.

Но, собрав сопли в кулак, надо объективно признать, что к тому всё шло прямо с самого 24 февраля. Мост действительно ведь имеет, помимо прочего, важное военное значение. И значит, самим фактом начала “СВО” его сделали потенциальной жертвой. Идиоты… На что надеялись?! Типа, “ПВО у нас хорошее”? Но ведь совсем недавно прошла и кое-как закончилась (тьфу-тьфу-тьфу) террористическая война со стороны чеченцев – когда взрывали дома, метро, самолеты и троллейбусы по всей стране; а ведь чеченцев, во-первых, мало, и во-вторых, они сравнительно заметны в русских городах (на чем строилась в 90е-нулевые вся “оперативная работа”, когда полицейские патрули целевым образом вылавливали в городских толпах “лиц кавказской национальности”).

Неужели не было понятно, что если за диверсии возьмется СБУ, то это будет просто катастрофа, так как украинцы вообще НИЧЕМ не отличимы от местных автохтонов?? На что дебилы рассчитывали? И что они теперь будут делать – будут проверять каждую машину, въезжающую на мост? КПП с двух сторон? Поезда будут так же проверять? Это, во-первых, дико замедлит траффик, а во-вторых – ежу понятно, что тоже ничего не гарантирует (опять-таки учитывая, что диверсантом может быть КТО УГОДНО и на каком угодно “оперативном отдалении” от собственно моста).

Жалко мост. ЕС нам сделал шикарный подарок, но мы, похоже, и его…